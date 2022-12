Κορονοϊός – μετάδοση: Πότε ένας ασθενής μπορεί να βγεί από το σπίτι

Είχατε μολυνθεί από κορονοϊό και παραμείνατε για πέντε μέρες σε απομόνωση στο σπίτι; Θέλετε να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας, αλλά φοβάστε ότι είστε ακόμα μεταδοτικοί; Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος και το κάθε περιστατικό με λοίμωξη Covid-19 έχουν τα δικά τους, ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οπως υπογραμμίζει η Washington Post, δεν υπάρχει κάποιος κοινός κανόνας σχετικά με το πόσο βαριά θα αρρωστήσει κάποιος ή για το πόσο καιρό θα υπάρχει ο κίνδυνος να διασπείρει τον ιό. Ετσι, πέρα από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, που προβλέπει πέντε ημέρες απομόνωση και ακόμη πέντε ημέρες με υποχρεωτική χρήση μάσκας, οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εκάστοτε συνθήκες προκειμένου να θέσουν προτεραιότητες και να αξιολογήσουν τον κίνδυνο.

Ο κορονοϊός έχει την ιδιότητα να είναι μεταδοτικός ακόμα και πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων. Γενικά, η περίοδος κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό, αρχίζει περίπου μία ή δύο ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και διαρκεί για δύο ή τρεις ημέρες, αφότου ξεκινήσει η εκδήλωσή τους. Παρόλο που είναι λιγότερο πιθανό ένα άτομο να μεταδώσει τον ιό μετά από αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ερευνες έχουν δείξει ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να μεταδίδουν έναν οποιονδήποτε ιό αυτής της οικογένειας, κατά μέσο όρο για περίπου οκτώ ημέρες αφού διαγνωστούν θετικοί.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για την μετάδοση του ιού

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να μεταδώσει κάποιος τον ιό μετά από 10 ημέρες ακόμα και αν τα τεστ συνεχίζουν να βγαίνουν θετικά. Επιπλέον, πολλοί ειδικοί πιστεύουν πως τα self και τα rapid tests, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να έχει κάποιος μια εικόνα σχετικά με το πότε μπορεί να πάψει να είναι σε απομόνωση. «Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούν να βγαίνουν θετικοί στα rapid tests μετά από πέντε ημέρες, ίσως στις μελλοντικές συστάσεις των ειδικών θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχει αρνητικό τεστ πριν βγει από την απομόνωση», λέει ο Τομ Ινγκλεσμπι, επικεφαλής του τμήματος για την Ασφάλεια της Υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Johns Hopkins.

«Το αρνητικό τεστ αντιγόνου (rapid ή self) είναι μια αρκετά καθησυχαστική ένδειξη ότι δεν μπορείτε πια να μολύνετε άλλους ανθρώπους», υποστηρίζει η Εϊμι Μπάρκζακ, ειδική στις μολυσματικές ασθένειες στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Η Μπάρκζακ αναφέρει ότι οι υγιείς άνθρωποι που βγαίνουν αρνητικοί σε τεστ αντιγόνου την πέμπτη ημέρα ή αργότερα, «δεν έχουν πιθανότητα να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους». Για άτομο που έχουν περισσότερους λόγους να ανησυχούν, όπως αν έχουν καθημερινή επαφή με ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ή εργάζονται στον τομέα της υγείας, ακόμη ένα τεστ δεν θα ήταν κακή ιδέα. Ο Μάικλ Μίνα, πρώην καθηγητής Επιδημιολογίας Μολυσματικών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Harvard, αναφέρει ότι δύο τεστ με διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους, μπορούν να προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια.

PCR τεστ

«Είναι σαν διπλή κλειδαριά σε πόρτα. Δύο τεστ στη σειρά παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία», τονίζει ο ίδιος. Το τεστ PCR είναι ένας τύπος μοριακού ελέγχου, που αναζητεί το γενετικό υλικό του ιού. Μπορεί να τον εντοπίσει ακόμη και στις πιο ελάχιστες ποσότητες. Είναι χρήσιμο κυρίως ως τεστ επιβεβαίωσης προκειμένου να γνωρίζουμε εάν έχουμε Covid, αλλά δεν βοηθάει στο να γνωρίζουμε εάν μπορούμε να μολύνουμε τους άλλους, λέει ο Αλμπερτ Κο, καθηγητής Επιδημιολογίας και ειδικός στις μολυσματικές παθήσεις στο Πανεπιστήμιο του Yale. Δεν ωφελεί να κάνουμε τεστ PCR αφού νοσήσουμε, καθώς «για τον μέσο υγιή άνθρωπο, το PCR θα δείχνει θετικό για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που θα είμαστε μεταδοτικοί», λέει η Μπάρκζακ.

Τα rapid test είναι πιο πρακτικά από τα PCR αν στόχος μας είναι να μάθουμε γρήγορα εάν μπορούμε να μεταδώσουμε τον ιό. Εάν κάποιος είναι συμπτωματικός, ένα τεστ αντιγόνου θα είναι πιο αξιόπιστο, καθώς το ιικό φορτίο στον οργανισμό είναι πολύ μεγαλύτερο, και συνεπώς ευκολότερο να εντοπιστεί. Αλλά ακόμα και χωρίς συμπτώματα, μπορεί κάποιος να βγει θετικός σε rapid ή self test και να μπορεί να μολύνει τους άλλους. Δεδομένου ότι τα rapid και τα self tests δίνουν γρήγορα αποτελέσματα, αποτελούν στην ουσία και εργαλεία για τον έλεγχο της μεταδοτικότητας κάποιου. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί συστήνουν ακόμη και συμπτώματα να μην έχει κάποιος, να κάνει self ή rapid test, πριν συναντηθεί με κάποιον ή πριν παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση σε εσωτερικό χώρο και κυρίως εάν πρόκειται να βρεθεί κοντά με άτομα που είναι υψηλού κινδύνου για νόσηση από τη λοίμωξη Covid.