Θάλαμοι βασανιστηρίων παιδιών – Χερσώνα: Σοκαριστική καταγγελία από τις Αρχές της Ουκρανίας

Μια απίστευτη καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με τις Αρχές στην Ουκρανία να υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ενδείξεις βασανισμού παιδιών σε εδάφη που κατείχαν προηγουμένως οι ρωσικές δυνάμεις. Ο αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίτροπος της ουκρανικής Βουλής, Ντμίτρι Λούμπινετς, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι σε περιοχές της βορειοανατολικής και νότιας Ουκρανίας που ανακατέλαβαν οι δυνάμεις του Κιέβου βρέθηκαν θάλαμοι βασανιστηρίων, που φέρονται να χρησιμοποιούνται για παιδιά που αντιστέκονταν στο ρωσικό στρατό. «Για πρώτη φορά καταγράψαμε τον βασανισμό παιδιών. Ναι, είναι αλήθεια – δεν υπάρχουν όρια στον κυνισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε.

Ο Λούμπινετς είπε ότι είδε προσωπικά δύο τέτοιους θαλάμους βασανιστηρίων στην Μπαλακλίγια της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία και ότι μίλησε με ένα παιδί, που ζει στην περιοχή και ήταν κρατούμενος σε έναν εξ’ αυτών για τρεις μήνες. Δεν προσδιόρισε την ηλικία του παιδιού, είπε όμως ότι το αγόρι υπέστη βασανισμούς με μαχαίρι, πυρωμένο σίδερο και ότι υποβλήθηκε σε εικονικές εκτελέσεις. «Ένα αγόρι ήταν εκεί επί 90 ημέρες. Μας είπε πώς το βασάνιζαν – του έκαναν κοψίματα με μαχαίρι, πύρωναν μέταλλο και μ’ αυτό έκαιγαν μέρη του σώματός του. Τον έστησαν αρκετές φορές και πυροβολούσαν πάνω από το κεφάλι του», είπε.

Ombudsman Dmitry Lubinets reported discovery of a torture chamber used by the rashists for hostages who were minors. pic.twitter.com/tO8JpOWpWk

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πει παλαιότερα ότι ανακάλυψαν θαλάμους βασανιστηρίων στις περιοχές του Χαρκόβου και της Χερσώνας μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. «Είδαμε τον πάτο στη Χερσώνα. Σε έναν από τους θαλάμους βασανιστηρίων βρήκαμε ένα χωριστό κελί, όπου κρατούνταν παιδιά», είπε ο Λούμπινετς επικαλούμενος τις μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, που ανέφεραν ότι βασανίζονταν παιδιά, τους στερούσαν την τροφή και το νερό και ασκούσαν σε αυτά ψυχολογική πίεση». Ο Ουκρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένα 14χρονο αγόρι στην περιοχή της Χερσώνας συνελήφθη και υπέστη βασανιστήρια επειδή φωτογράφισε κατεστραμμένο ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

"The Russians made sure everyone could hear the screams" – accounts of brutality and the killing of civilians emerge in areas in Kharkiv province newly liberated by #Ukraine. Our report from the city of Balakliya with @goktay @marianaMatveic1 @Wburema pic.twitter.com/wPpYyLSWJZ

— Orla Guerin (@OrlaGuerin) September 14, 2022