Μανταλένα Καϊλή – Κατάρ: Δουλεύουμε για να αποδείξουμε ότι η αδελφή μου είναι αθώα

Λίγη ώρα μετά την αναβολή που πήρε η Εύα Καϊλή από το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες, η αδερφή της Μανταλένα μέσω δήλωσής της εκφράζει ότι την στηρίζει και εμμένει στην αθωότητα της αδερφής ευρωβουλευτή. Η Μανταλένα Καϊλή μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε πως «έχουμε πάρει πολλή αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους που ήτανε κοντά μας. Όπως σε κάθε δοκιμασία είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη που παίρνουμε. Δουλεύουμε για να αποδείξουμε ότι η αδελφή μου είναι αθώα».

«Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αγάπη που παίρνουν από τους ανθρώπους που μας την εκφράζουν και το ότι μπαίνουν στον κόπο και μας την εκφράζουν την αγάπη τους, παρ’ όλο που αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν και οι ίδιοι άβολα με όλα αυτά που ακούγονται ή που μπορεί να διαβάζουν», προσθέτει η αδερφή της Εύας Καϊλή. Σημειώνεται πως η Μανταλένα Καϊλή ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει για την υπόθεση του Qatar Gate κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Μανταλένα Καϊλή

Η Μανταλένα Καϊλή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ναυτιλίας, από το City Law School, University of London, UK. Η βασική πρωτοβουλία της είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις Νέες Τεχνολογίες (European Law Observatory on New Technologies-ELONTech), για τους νομικούς και τεχνολόγους επιστήμονες και ερευνητές, με στόχο την παρακολούθηση και επικοινωνία των ευρωπαϊκών νομοθετικών εξελίξεων για τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης.

Η Μανταλένα Καϊλή είναι σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας.

Στις 30 Ιουνίου του 2016, η Μανταλένα Καϊλή παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Στέργιο Σουγιουτζόγλου. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κεφαλάρι, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν, οι Αλέξανδρος Κυρτσής, Γιώργος Σπηλιόπουλος και Νταίζη Καΐρη

Η στήριξη στους προεκλογικούς αγώνες της Εύας Καϊλή

Η Μανταλένα Καϊλή στήριζε την αδερφή της μέσα από τα social media και στους προεκλογικούς της αγώνες, αναρτώντας φωτογραφίες από ομιλίες της και προτρέποντας τον κόσμο να στηρίξει με την ψήφο του την αδελφή της.