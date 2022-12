Καϊλή – δικαστήριο: Oλοκληρώθηκε η διαδικασία ακρόασης για το Qatargate

Αν και τα διεθνή ΜΜΕ μετέδιδαν ότι ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες είχαν μεταφερθεί και οι 4 που είχαν τεθεί υπό κράτηση για το Qatargate από την Κυριακή, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν παρέστη τελικά η Εύα Καϊλή. Να σημειωθεί ωστόσο ότι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής που μεταδίδει ο ανταποκριτής στις Βρυξέλλες Jack Parrock, επικαλούμενος δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση, αναφέρουν ότι η Εύα Καϊλή δεν παρέστη σήμερα στο δικαστήριο και ότι ζήτησε αναβολή για τις 22 του μήνα. Ο εν λόγω δημοσιογράφος παρουσιάζει την πληροφορία ως επιβεβαιωμένη.

Και η ανταποκρίτρια του Alpha Ευαγγελία Τσικρίκα ανέβασε στο twitter πως η Εύα Καϊλή δεν παρέστη τελικά στη συνεδρίαση και ζήτησε αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι και ο δικηγόρος της οικογένειας Καϊλή στην Ελλάδα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το πρωί, είχε υποστηρίξει ότι η ευρωβουλευτής θα πάρει αναβολή για την επόμενη εβδομάδα. Εντωμεταξύ, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ μετέδωσε ότι ήταν άγνωστο αν τελικά βρέθηκε στην δικαστική αίθουσα η Εύα Καϊλή, καθώς απεργία υπαλλήλων στις φυλακές του Χάρεν μπορεί να μην επέτρεψε τη μεταγωγή της.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022