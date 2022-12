Καϊλή για Κατάρ: Η πρώτη δήλωση από τη φυλακή

«Η Εύα Καϊλή μιλούσε θετικά για το Κατάρ, εκτελώντας εντολές της προεδρίας του Κοινοβουλίου» ανέφερε ο νομικός της εκπρόσωπος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Αρχικά, μιλώντας στον Alpha, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε πως η Εύα Καϊλή η οποία κρατείται στις υπερσύγχρονες φυλακές Χάρεν «δεν είχε προσωπική ατζέντα και έχει έγγραφα στοιχεία που δείχνουν ότι εκτελούσε αποφάσεις της προεδρίας του Κοινοβουλίου», αναφορικά για τα όσα θετικά έλεγε για την αραβική χώρα. «Ηταν μία ευρωπαϊκή πολιτική, προκειμένου να δώσουν βίζα σε χώρες όπως το Κατάρ, το Ομάν και το Μπαχρέιν, καθώς υπήρχε ανάγκη λόγω και της ενεργειακής κρίσης» σημείωσε, τονίζοντας πως η ευρωβουλευτής «ήταν εντολοδόχος αποφάσεων του γραφείου της προεδρίας του Κοινοβουλίου».

«Είναι λάθος και πλάνη να μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ΕΕ όταν δεν γνωρίζουμε ούτε ελάχιστα από τη δικογραφία» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας πως η πελάτισσά του δηλώνει αθώα. Λίγο μετά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε σε ονόματα, υποστηρίζοντας πως οι «εντολές» ήταν από το γραφείο της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Η κυρία Καϊλή τονίζει κατ’ αρχήν πως είναι απολύτως ψευδές ότι είχε προσωπική ατζέντα που χρησιμοποιούσε ή πλάσαρε στο κράτος του Κατάρ. Από το 2019 υπήρχαν συζητήσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ανοιχτεί και να αναπτύξει σχέσεις με το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν, επειδή ήταν αναπτυσσόμενη περιοχή» είπε ο Μιχ. Δημητρακόπουλος, και συνέχισε με τη δήλωση της Εύας Καϊλή: «Μου είπε ότι ο Γιοζέπ Μπορέλ και η επίτροπος Γιόχανσον ήταν οι άνθρωποι που πρώτοι έλαβαν απόφαση για το Κατάρ. Η κ. Μετσόλα έκανε Επιτροπή για να αναπτυχθούν οι σχέσεις της Ευρωβουλής με το Κατάρ και έκανε την κ. Καϊλή αντιπρόσωπό της και όλες οι επαφές που έκανε στο Κατάρ και όσα είπε ήταν σύμφωνα με όσα απηχούν τις απόψεις της Επιτροπής, ενώ διαρκώς ήταν μαζί της κάποιος άνθρωπος της Ευρωβουλής».

Ερωτηθείς για την περιβόητη ομιλία υπέρ του Κατάρ στην Ευρωβουλή, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι δεν μπορεί -λόγω του απορρήτου της προδικασίας στο Βέλγιο- να αναφερθεί σε τέτοιες λεπτομέρειες, επανέλαβε πως η κ. Καϊλή τού είπε «αν πήγα στο Κατάρ και έκανα προσωπική ατζέντα, θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος ότι δωροδοκήθηκα για να περάσω τις θέσεις του Κατάρ. Όμως, δεν προσέφερα κάτι στο Κατάρ, άρα γιατί να με πληρώσουν;», ενώ συμπλήρωσε ότι «συνεργάτες της κ. Καϊλή μού είπαν ότι οι δηλώσεις της στην Ευρωβουλή ήταν δηλώσεις που τις υιοθέτησε από τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας».

Κληθείς να σχολιάσει τη φωτογραφία με τα χρήματα που δημοσιοποίησε η εφημερίδα «Le Soir», ο κ. Δημητρακόπουλος είπε πως δεν μπορεί να γνωρίζει εάν αυτά προέρχονται από το σπίτι της κ. Καϊλή ή από άλλους συλληφθέντες, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει και στο κατά πόσον ευσταθούν οι πληροφορίες ότι η ίδια δηλώνει αθώα και επιρρίπτει όλη την ευθύνη στον σύντροφό της. «Βρέθηκαν χρήματα στην κ. Καϊλή, αλλά αυτά δεν προέρχονται από το Κατάρ, δεν υπάρχει καμία σχέση δωροδοκίας με το Κατάρ, δεν τους έκανε κανένα ρουσφέτι, καμία ανάγκη δεν την είχαν. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2023 είχε αποφασιστεί να πάει να μιλήσει στην Ευρωβουλή ο εμίρης του Κατάρ», είπε ο δικηγόρος.

Τέλος, ο κ. Δημητρακόπουλος υποστηρίζει ότι «το ποσό που ακούγεται δεν έχει σχέση με αυτά τα τρελά νούμερα που ακούγονται. Καμία σχέση με αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Για όποια χρήματα έχουν βρεθεί, θα υπάρχει εξήγηση με στοιχεία».

Πάντως σύμφωνα με τη Le Soir, ενάμισι εκατομμύριο ευρώ είναι συνολικά τα κατασχεθέντα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της Εύας Καϊλή, στο σπίτι του Παντσέρι και στη βαλίτσα που κατασχέθηκε στο ξενοδοχείο του πατέρα της ευρωβουλευτού. Μάλιστα, η Le Soir δημοσιεύει σήμερα φωτογραφία της βελγικής αστυνομίας με τα κατασχεθέντα χρήματα.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος της Le Soir Λουί Κολάρ, που αποκάλυψε το σκάνδαλο QatarGate, ανέβασε τη φωτογραφία, γράφοντας: «Σκάνδαλο ευρωπαϊκής διαφθοράς: συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ μετρητά».

🔴 Document @lesoir @knack

Scandale de corruption européen: voici l’argent saisi chez Panzeri et Kaili: au total plus d'un million et demi d'euros en cash https://t.co/Eqgf89bo1B pic.twitter.com/yA6ov6pFEQ

— Louis Colart (@LouisColart) December 13, 2022