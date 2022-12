Σερ μητέρα: Βαρύ πένθος για την διάσημη τραγουδίστρια

Η Σερ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η μητέρα της, ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζόρτζια Χολτ, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Η Αμερικανίδα έκανε γνωστή την είδηση στο Twitter. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά η Σερ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η μητέρα της νοσηλευόταν με πνευμονία τον Σεπτέμβριο και ότι ήταν άρρωστη «κατά καιρούς» αλλά η υγεία της «βελτιωνόταν».

Η Χολτ γεννήθηκε στο Αρκάνσας το 1926. Ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1950 και είχε μικρούς ρόλους στις ταινίες “A Life of Her Own”, “Watch the Birdie”, “Grounds for Marriage”. Στη συνέχεια εργάστηκε στην τηλεόραση και έκανε εμφανίσεις στις σειρές “The Adventures of Ozzie & Harriet”, “I Love Lucy”. Τα τελευταία χρόνια, έκανε εμφανίσεις στο Drag Race του RuPaul το 2014 μαζί με τον εγγονό της Chaz Bono.