Σκάνδαλο Κατάρ εξελίξεις: Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέα έφοδο πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Η Εύα Καϊλή, ο σύντροφός της Φρανσέσκο Τζιόρτζι και οι άλλοι δύο συλληφθέντες θα παρουσιαστούν την Τετάρτη ενώπιον του Βέλγου ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα προφυλακιστούν ή όχι μέχρι τη δίκη. Οι βελγικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι η αστυνομία των Βρυξελλών διεξήγαγε μια δεύτερη έφοδο στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν μέσω του σκανδάλου Qatargate. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, έως τώρα έχουν διερευνηθεί 19 κατοικίες και γραφεία, καθώς και τα δεκάδες γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου που έχουν τώρα ερευνηθεί και αποκλειστεί.

Tην Τετάρτη θα παρουσιαστούν ενώπιον του προδικαστικού τμήματος οι τέσσερις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή , αναφέρει η νέα ανακοίνωση της oμοσπονδιακής εισαγγελίας. Ειδικότερα, σημειώνει ότι «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μια βαλίτσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν προσαχθεί έξι άτομα. Τέσσερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν συλληφθεί. Αυτοί οι ύποπτοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του προδικαστικού τμήματος την Τετάρτη».

Η εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι, σε υπόθεση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, με επικεφαλής έναν ανακριτή στις Βρυξέλλες, η οποία συνεχίζεται εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση οργάνωση, νέες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το απόγευμα της Δευτέρας. Από την Παρασκευή, με την υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ηλεκτρονικές πηγές δέκα κοινοβουλευτικών επιτελείων έχουν «παγώσει» για να αποτραπεί η εξαφάνιση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έρευνα. Ο σκοπός της σημερινής αναζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν να κατασχέσει αυτά τα δεδομένα.

Υπήρξαν επίσης διαφορετικές έρευνες στην Ιταλία την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Αυτή η έρευνα κατέστη δυνατή με την υποστήριξη της Eurojust.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20 έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 19 σε ιδιωτικές κατοικίες και αυτή στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νομικές διατάξεις για έρευνες σε σπίτια βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποικίλλουν ανάλογα με την εθνικότητα και την τοποθεσία τους. Με συγκεκριμένους όρους, σε περίπτωση που η έρευνα διεξήχθη από το Βέλγιο σε έναν Βέλγο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να εφαρμοστούν οι βελγικοί κανόνες ασυλίας που χορηγούνται στους Βέλγους βουλευτές. Για να διεξαχθεί έρευνα σε Βέλγο ευρωβουλευτή, το βελγικό σύνταγμα απαιτεί εντολή από τον πρώτο πρόεδρο του εφετείου κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου ανακριτή και παρουσία του προέδρου της ενδιαφερόμενης συνέλευσης (στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Και οι δύο προϋποθέσεις λοιπόν πληρούνταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά έγιναν με άριστη συνεργασία και με την υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας του κοινοβουλίου επισημαίνει η ανακοίνωση. Η ύπαρξη αδικήματος «επ’αυτοφώρω» καθιστά επίσης δυνατόν το να ενεργούν, και ιδίως για τη διεξαγωγή ερευνών, ακόμη και σε περίπτωση βουλευτικής ασυλίας. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του Ευρωκοινουλίου έγινε την Παρασκευή, με τις έρευνες να εστιάζονται σε υποθέσεις περί εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξέπλυμα χρήματος.

Από την πρώτη αυτή αστυνομική επιχείρηση των βελγικών αρχών κρατήθηκαν έξι άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα συνελήφθησαν και κρατούνται μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής -και πρώην, πλέον, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου- Εύα Καϊλή.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το γραφείο της Εύας Καϊλή στο ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες έχει σφραγιστεί μετά τον έλεγχο των βελγικών αρχών, οι οποίες έχουν απαγορεύσει κάθε πρόσβαση στον χώρο. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τα γραφεία ορισμένων βοηθών της, με την επιγραφή που έχει τοποθετηθεί στις πόρτες να αναφέρει: «Σφραγισμένο γραφείο, απαγορεύεται η πρόσβαση». Φωτογραφίες από την πόρτα του γραφείου έχει αναρτήσει και το Politico, γράφοντας: «Τα σφραγισμένα γραφεία της Εύας Καϊλή και ορισμένων βοηθών της στις απόκοσμα ήσυχες αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες».

📸 The sealed offices of European Parliament Vice President Eva Kaili and of some of her assistants in the quiet halls of the Parliament in Brussels today.

As the Qatar corruption scandal rocking the EU continues to unfold, we're following it all live: https://t.co/VDnM2hE155 pic.twitter.com/Fp70X2uMVm

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 12, 2022