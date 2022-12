Λίμνη – Ηνωμένο Βασίλειο: Θρίλερ με τρία νεκρά παιδιά στο Σόλιχαλ

Τρία αγόρια 8, 10 και 11 ετών έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που οδήγησε στο θάνατό τους, ενώ ένα άλλο παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Χθες, το απόγευμα της Κυριακής (11/12) ξεκίνησε μια απελπισμένη αποστολή διάσωσης των παιδιών στο πάρκο Babbs Mill Park στο Σόλιχαλ των Γουέστ Μίντλαντς. Τέσσερα από τα έξι παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού ανασύρθηκαν από το παγωμένο νερό, καθώς είχαν υποστεί όλα καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun». Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα (12/12) ότι τρία αγόρια ηλικίας 8, 10 και 11 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ ένα εξάχρονο αγόρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν στο ίδιο μέσο ότι οι έρευνες συνεχίζονται στη λίμνη, υπό τον φόβο ότι περισσότερα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν μπει στο παγωμένο νερό.

Οι Αρχές έκαναν την εξής ανακοίνωση στην εφημερίδα «Sun»: «Τρία αγόρια βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την πτώση τους στη λίμνη στο πάρκο Babbs Mill στο Solihull χθες το απόγευμα (11 Δεκεμβρίου). Τα αγόρια, ηλικίας 11, 10 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού ανασύρθηκαν από το νερό. Δυστυχώς, τα παιδιά εξέπνευσαν και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή. Θα έχουμε ειδικούς αξιωματικούς που θα τους προσφέρουν όσο περισσότερη υποστήριξη μπορούμε. Ένα τέταρτο αγόρι, ηλικίας 6 ετών, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι έρευνες στη λίμνη συνεχίζονται καθώς προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και αν κάποιος άλλος έπεσε στο νερό».

Στην Αγγλία υπάρχουν φόβοι ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα τραγωδία, καθώς πιστεύεται ότι τα δύο αγνοούμενα παιδιά δεν είναι πλέον ζωντανά λόγω της ηλικίας τους, αλλά και της ακραία χαμηλής θερμοκρασίας του νερού. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στη λίμνη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα επιστρατεύτηκαν μέχρι και ειδικοί δύτες από το Νοτινχαμσάιρ προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες, ωστόσο μέχρι στιγμής κάθε προσπάθεια έχει πέσει στο κενό. Ένας αστυνομικός υπέστη ήπια υποθερμία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Αναρρώνει πλήρως. Βίντεο από βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης δείχνουν τα σωστικά συνεργεία να πραγματοποιούν έρευνες μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αμέσως μετά το περιστατικό απευθύνουν εκκλήσεις προκειμένου οι πολίτες να παραμένουν μακριά από τις λίμνες για όσο διαρκέσει ο πρωτοφανής χιονιάς στη Βρετανία.

More police arrive at Babbs Mill Park in Solihull this morning as four children remain in critical condition after falling through the ice on the lake here @gmb pic.twitter.com/NdWP5exHBw

Κάτοικος της περιοχής τόνισε στη Sun: «Αισθάνομαι μουδιασμένη. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου και μου ραγίζει την καρδιά. Άκουσα τον ήχο των παιδιών που ούρλιαζαν και ήξερα ότι ήταν κακό. Αυτός ο ήχος θα με συνοδεύει μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ξεχείλιζε ο πανικός και ο φόβος». Ανήσυχοι ντόπιοι διηγήθηκαν επίσης πώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ότι δεν ήταν ασφαλές να πάει κανείς στη λίμνη, η οποία είχε παγώσει λόγω του κρύου καιρού. Οι μάρτυρες είπαν ότι ο πάγος έσπασε κάτω από δύο από τα παιδιά και ότι τα υπόλοιπα έμπλεξαν όταν έσπευσαν να βοηθήσουν.

Three boys have tragically died after falling into the lake at Babbs Mill Park in Solihull yesterday.

The boys were rushed to hospital after being pulled from the water.

Our thoughts are with their family and friends at this devastating time.

⬇️https://t.co/hlTgTl8Zzc pic.twitter.com/dlBCJE78Yr

— West Midlands Police (@WMPolice) December 12, 2022