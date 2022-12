Έλλειψη φυσικού αερίου – ΕΕ: Δυσοίωνη προειδοποίηση για το 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετό φυσικό αέριο για το χειμώνα, όμως ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη την ερχόμενη χρονιά, αν η Ρωσία μειώσει περαιτέρω τις προμήθειες, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και κάλεσε τις κυβερνήσεις να δράσουν ταχύτερα για να εξοικονομήσουν ενέργεια και να επεκτείνουν τις ανανεώσιμες πηγές. Αν η Ρωσία μειώσει τη μικρή ποσότητα αερίου, που εξακολουθεί να παραδίδει στην Ευρώπη, και η ζήτηση αερίου από την Κίνα αυξηθεί μετά τις χαμηλές ποσότητες που εισήγαγε εξαιτίας των λοκντάουν που οφείλονταν στην Covid-19, η ΕΕ μπορεί να βρεθεί το 2023 αντιμέτωπη με υστέρηση κατά 27 δισεκ. κυβικά μέτρα (bcm), σύμφωνα με τον IEA.

Η συνολική κατανάλωση αερίου της ΕΕ ήταν 412 bcm το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ. «Αυτό είναι μια σοβαρή πρόκληση», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Φατίχ Μπιρόλ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η υστέρηση θα ήταν περί τα 60 bcm, αν η ΕΕ δεν είχε λάβει έκτακτα μέτρα. Η πιθανή έλλειψη θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επέκταση των επιδοτήσεων και με πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ανακαίνισης κατοικιών και της αντικατάστασης της θέρμανσης, που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, με αντλίες θερμότητας, καθώς και με την ταυτόχρονη προώθηση των σχεδίων της ΕΕ για μαζική επέκταση της ανανεώσιμης ενέργειας, ανέφερε ο IEA. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η προμήθεια αερίου της ΕΕ είναι «ασφαλής γι’ αυτό το χειμώνα» και πως οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για τον επόμενο. Ο IEA έκανε επίσης έκκληση να βελτιωθούν οι εκστρατείες για την ενθάρρυνση των καταναλωτών να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια.

