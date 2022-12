Νεϊμάρ – Μουντιάλ 2022: Η ανάρτησή του για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας

Αν και σκόραρε και ισοφάρισε τον Πελέ ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να δώσει στη Βραζιλία τη νίκη και την πρόκριση στους “4” του Μουντιάλ του Κατάρ. Η Κροατία έβγαλε εκτός συνέχειας την σελεσάο με τον Βραζιλιάνο άσο να ξεσπάει σε κλάματα και να δηλώνει πως δεν ξέρει εάν θα συνεχίσει στην ομάδα. Την επόμενη ημέρα με ανάρτησή του στο Instagram ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν περιέγραψε πως ένιωσε μετά τον αποκλεισμό.

«Είμαι ψυχολογικά συντετριμμένος, αυτή ήταν σίγουρα η ήττα που με πόνεσε περισσότερο, που με έκανε να παραλύσω για 10 λεπτά και μετά έκλαιγα ασταμάτητα. Θα πονάει για πολύ καιρό ακόμα, δυστυχώς.

Neymar didn't even get to take a penalty 💔 pic.twitter.com/BHZcKAV80I

— GOAL (@goal) December 9, 2022