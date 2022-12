Κέιτ Γουίνσλετ – ηλικία: «Οι γυναίκες στα 40 τους είναι πιο δυναμικές»

Η Κέιτ Γουίνσλετ έδωσε μια συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης, με αφορμή τη νέα της ταινία, «Avatar: The Way of Water» και εξήγησε πώς έμαθε να αποδέχεται τον εαυτό της μετά τα 40, ενώ τόνισε πως πρέπει κάθε γυναίκα να κάνει το ίδιο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο podcast του BBC «Woman’s Hour» και ανέφερε αρχικά, πως τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ όσο κανείς μεγαλώνει. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε: «Είμαι 47 κι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν είναι όπως θα τα ήθελες. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, σωστά;».

Η Ρόουζ του «Τιτανικού» πρόσθεσε: «Πιστεύω πως όταν οι γυναίκες μπαίνουν στα 40, ειδικά στα 45 και σκέφτονται πως αυτή είναι η αρχή της παρακμής. Κάποιες καταστάσεις αλλάζουν και ξεθωριάζουν και πηγαίνουν σε κατευθύνσεις που δεν θα ήθελαν να πάνε. Κι αποφάσισα πως όχι, δεν θα γίνω έτσι». Τόνισε μάλιστα, πως μετά τα 40 της μια γυναίκα θα έπρεπε να νιώθει πιο σίγουρη για τον εαυτό της, δεδομένου ότι έχει κερδίσει ορισμένες εμπειρίες.

«Οι γυναίκες στα 40 είναι πιο δυναμικές»

«Έχουμε γίνει περισσότερο “γυναίκες” στα 40 μας, είμαστε πιο δυναμικές, πιο σέξι. Είμαστε περισσότερο ο εαυτός μας, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όσα σκεφτόμαστε και να μην φοβόμαστε τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς, να μην μας νοιάζει τόσο πολύ πώς είναι η εμφάνισή μας. Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό αυτό. Πάμε κορίτσια, ας αποκτήσουμε τη δύναμή μας. Γιατί όχι; Η ζωή είναι μικρή», σημείωσε. Τέλος, αναφορικά με τον ρόλο της στο «Mare of Easttown», όπου ζήτησε να παίξει χωρίς το παραμικρό ρετούς ή photoshop γενικότερα, δήλωσε άκουσε διάφορες κριτικές, όμως αυτό την έκανε να πεισμώσει ακόμα παραπάνω.

«Ποτέ δεν θα γινόταν τόσος ντόρος για την εμφάνιση ενός άνδρα ηθοποιού»

«Ποτέ δεν θα γινόταν τόσος ντόρος για την εμφάνιση ενός άνδρα ηθοποιού. Έπαιξα με μακιγιάζ και όταν ήρθε η στιγμή να κάνω το ‘I am Ruth’ που ήταν η επόμενη δουλειά μου μετά το ‘Mare of Easttown’ σκέφτηκα πως έχω μόνο μια επιλογή πλέον, και αυτό ήταν να πάω ένα βήμα παραπέρα και να εμφανιστώ χωρίς μακιγιάζ και με μαλλιά σε κότσο όπως κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου», δήλωσε κλείνοντας.