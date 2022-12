Εύα Καϊλή – σκάνδαλο: “Ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή που δεν συμμετείχε καν”

Αλυσιδωτές είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή. Η είδηση έχει κάνει τον γύρο του κόσμου με τα γαλλικά ΜΜΕ να αναφέρονται εκτενώς στην πορεία των ερευνών, ενώ την ίδια στιγμή και ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζακ Πάροκ, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις. Ο Βρετανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Twitter αποκαλύπτει τα εξής: «Έχω επιβεβαιώσει από διαφορετικούς ανθρώπους ότι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα ελέγχεται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με τη χώρα του Κόλπου».

Σύμφωνα με τον Τζακ Πάροκ, η κ.Καϊλή την 1η Δεκεμβρίου ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της visa για το Κατάρ και το Κουβέιτ, στην επιτροπή LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, της οποίας δεν είναι μέλος. Ακόμη, φέρεται να προσκλήθηκε στο πρώτο ματς του Μουντιάλ στο Κατάρ. Η διοργάνωση του Μουντιάλ 2022 από το Κατάρ έχει πάμπολλες σκιές. Όλα ξεκίνησαν από τον χρηματισμό της αρμόδιας επιτροπής της FIFA για την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα «εγκλήματα» συνέχισαν με τους χιλιάδες θανάτους, περίπου 6.500 σύμφωνα με τον Guardian, εργατών που δούλευαν σε αισχρές συνθήκες για πενιχρούς μισθούς. Τα εγκλήματα που βρίσκονται πίσω από το Μουντιάλ 2022 φαίνεται πως συνεχίζουν όμως με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και των άλλων δύο Ευρωβουλευτών που βρίσκονται υπό κράτηση.

NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November.

She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022