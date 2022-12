Maestro – Γιώργος Μπένος: Μετά το gay φιλί κάποια σχόλια ήταν λίγο ανησυχητικά

O Ορέστης Χαλκιάς ήταν καλεσμένος του Θεοχάρη Ιωαννίδη στην εκπομπή «Night Out». Μαζί με τον Γιώργο Μπένο, οι δύο ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με τίτλο «Maestro» και ενσαρκώνουν το gay ζευγάρι, μίλησαν για το περιβόητο φιλί που αντάλλαξαν σε ένα από τα επεισόδια της σειράς. Ο Γιώργος Μπένος αποκάλυψε πως από το δικό του περιβάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις για αυτή τη σκηνή, ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά σχόλια: «Χάρηκα για αυτό γιατί είμαστε στο 2022 και συμβαίνουν άλλα πράγματα, οπότε ας εστιάσουμε εκεί και όχι εδώ. Γιατί να προσέξω δηλαδή το φιλί ανάμεσα σε δυο άντρες;

Χάρηκα που οι αντιδράσεις ήταν θετικές ως προς αυτό. Τώρα, εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί θυμάμαι πως όταν ξύπνησα ακολούθησα τη συνήθεια που έχω να σκρολάρω στο κινητό. Σου βγάζει πάντα αυτά τα σάιτ που έπαιζε η φωτογραφία αυτή και τσέκαρα από περιέργεια. Έβλεπα τα σχόλια από κάτω και εντάξει, ήταν τσιζ! Δεν μπορώ να πω τώρα τι αλλά ήταν και λίγο ανησυχητικά νομίζω. Πολλά, πολλά. Η πλειοψηφία υπερασπίστηκε αυτό το κομμάτι ευτυχώς, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό φαντάζομαι που εντάξει…». Με τη σειρά του ο Ορέστης Χαλκιάς τοποθετήθηκε στο ζήτημα και ανέφερε: «Μου έστειλε μήνυμα ένα παλικάρι που ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν μου είπε ότι παραλίγο να κάνει come out στη σκηνή που έκανα come out! ‘Για λίγο δεν το έκανα αλλά ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία σε άλλη σκηνή’ μου έγραψε».

Το Netflix

Ο Ορέστης Χαλκιάς στη συνέντευξή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πολυαναμενόμενη είσοδο της δημοφιλούς σειράς στην πλατφόρμα του Netflix σε πολύ λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «Είναι ανατριχιαστικό, άμα το καλοσκεφτείς! Δηλαδή ποιος θα το περίμενε αυτό το πράγμα. Να, κάτι που δεν περίμενα με τίποτα ας πούμε. Μπορεί να είχα ένα ένστικτο ότι η σειρά θα έχει επιτυχία αλλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η Ελλάδα θα έστελνε μια σειρά σε παγκόσμια εμβέλεια. Οπότε είναι σπουδαίο, είναι ιστορική στιγμή».

«Είμαστε η πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix, τι να κάνουμε; Εδώ θέλει και χειροκρότημα κανονικά» συμπλήρωσε με χαμόγελο ο Ορέστης Χαλκιάς στη βραδινή εκπομπή με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη. «Μας έχει πει κάποια πράγματα ο Χριστόφορος για τον δεύτερο κύκλο αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω γιατί σχετίζονται με την πρώτη σεζόν. Δεν το ξέρω όμως αν θα γίνουμε ζευγάρι με τον Σπύρο, αλήθεια το λέω και αυτό είναι και το μαγικό» κατέληξε.