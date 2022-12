Πούτιν για Ουκρανία – πόλεμος: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνίες»

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία και στη Δύση. Η σχετική δήλωση, δια στόματος του Ρώσου ηγέτη, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ερμηνευτεί και ως άνοιγμα προς μια μελλοντική διπλωματική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης. Ωστόσο, ο ίδιος συνόδευσε αυτήν τη δήλωσή του σήμερα και από άλλες σχετικές αναφορές που μάλλον κατεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Δύση είχε «εξαπατήσει» τη Ρωσία στο παρελθόν και ότι πλέον υπάρχει μεταξύ τους «θέμα εμπιστοσύνης», κάτι το οποίο υποστηρίζουν ωστόσο, αλλά από τη δική του σκοπιά, και οι Δυτικοί που επίσης διαμηνύουν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έπειτα από όλα όσα έχουν συμβεί τους περασμένους δέκα μήνες να εμπιστευτούν ξανά τη ρωσική ηγεσία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε συγκεκριμένα στη Γαλλία και στη Γερμανία, που είχαν πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες του Μινσκ για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσόφωνων αυτονομιστών και Ουκρανών προ ετών, αλλά τώρα στέλνουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία πράγμα το οποίο προφανώς δεν αρέσει καθόλου στη Μόσχα. Ο Ρώσος ηγέτης εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η Ρωσία «τα έκανε όλα σωστά». Αναγνωρίζει ωστόσο, και εκείνος όπως και πολλοί Δυτικοί, ότι για να μπορέσουν να επιτευχθούν συμφωνίες το προσεχές διάστημα, θα πρέπει να συμφωνηθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα συνοδεύουν αυτές τις νέες συμφωνίες.

Putin thinks it's the West that commits acts of genocide and terror in Ukraine. The West turned Ukraine into a colony, pumped it up with weapons for years and attacked Russia. And Russia is saving "brotherly Ukrainian people" from the horrible West.

Cynical bastard pic.twitter.com/zRnK6dWa2X

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 9, 2022