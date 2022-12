Ζιζέλ – Αντόνιο Μπράουν: Ένα tweet που.. σόκαρε τους φανς

Ο Αντόνιο Μπράουν κοροϊδεύει τον πρώην συμπαίκτη του Τομ Μπρέιντι με κάθε ευκαιρία. Κατά καιρούς έχει γράψει στο Twitter για το διαζύγιο, έχει δημοσιεύσει photoshops με την Ζιζέλ, έχει μοιραστεί εικόνες τους και έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται να ξεπέρασε τα όρια καθώς ανέβασε φωτογραφία στο Snapchat που έχει κάνει τα social media να αναρωτιούνται αν είναι στο κρεβάτι με την Ζιζέλ, πρώην σύζυγο του Τομ Μπρέιντι. Η γυναίκα στο κρεβάτι με τον Μπράουν μοιάζει με την Ζιζέλ. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από τη φωτογραφία, αλλά οι οπαδοί του NFL πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι με την πρώην σύζυγο του πρώην συμπαίκτη του.

Η πιθανότητα να ήταν ο Μπράουν με την Ζιζέλ είναι μικρή. Παρόλα αυτά, δεδομένης της τάσης του να μπλέκει σε μπελάδες και της μοναδικής του επιθυμίας να τα βάλει με τον Μπρέιντι, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε κάθε περίπτωση, ούτε τα social media φαίνεται να μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο με βάση τη φωτογραφία.

Is this supposed to be overtime Megan or Gisele

— one ref (@onereferee0) December 7, 2022