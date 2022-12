Μέγκαν Μάρκλ – αυτοκτονία: «Aπλά δεν ήθελα να ζω»

Για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έργο τους κατά του ρατσισμού, βραβεύτηκαν σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι. Ωστόσο, το ενδιαφέρον κέντρισε η αποκάλυψη της Δούκισσας του Σάσεξ ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας. Η Μέγκαν Μαρκλ, με τον Πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της, αποκάλυψε ότι πέρασε σοβαρό πρόβλημα με την ψυχική της υγείας και ότι δεν έβλεπε διέξοδο από τη δίνη που βρισκόταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει τάσεις αυτοκτονίας και να δηλώνει ότι «απλά δεν ήθελα να ζω».

Η Μέγκαν εξήγησε τη δυσκολία της να πάρει την απόφαση να μιλήσει για όλα αυτά δημόσια, όπως έκανε σε εκείνη τη συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ. «Όλοι πρέπει, όταν μπορούμε, αν νιώθουμε αρκετά γενναίοι, να μιλήσουμε ειλικρινά για την εμπειρία μας. Δίνει στους άλλους χώρο και κουράγιο να κάνουν το ίδιο, αλλά περισσότερο από αυτό να νιώθουν πραγματικά ότι δεν είσαι μόνο, γιατί πιστεύω ότι συχνά αυτό μπορεί να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο όταν νιώθεις έτσι, δεν βλέπεις διέξοδο», δήλωσε.

