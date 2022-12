Υπάλληλοι αεροδρομίου πετούσαν αποσκευές: Το εξοργιστικό βίντεο και οι απολύσεις

Δύο χειριστές αποσκευών απολύθηκαν μετά τα συγκλονιστικά πλάνα που τους έδειχναν να πετάνε βίαια τις αποσκευές των επιβατών στα σημεία διαλογής σε αεροδρόμιο στην Μελβούρνη. Το υλικό, το οποίο έγινε viral στο διαδίκτυο, έδειχνε τους χειριστές να πετούν με δύναμη τις αποσκευές των επιβατών πάνω στον ιμάντα μεταφοράς, χωρίς προφανώς να τους νοιάζει οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτές. Ορισμένες αποσκευές πετάχτηκαν τόσο δυνατά που έπεσαν από τον ιμάντα. Ένας άνδρας φαίνεται να γελάει ενώ ένας άλλος άνδρας σήκωσε μια τσάντα πάνω από το κεφάλι του, εκσφενδονίζοντάς την με δύναμη προς τον ιμάντα.

Την Πέμπτη, η ανάδοχος εταιρεία της αεροπορικής Qantas Swissport, υπεύθυνη για την επίγεια εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, επιβεβαίωσε ότι δύο υπάλληλοι απολύθηκαν. «Διεξήχθη επείγουσα έρευνα σχετικά με την πρόσφατη συμπεριφορά δύο μελών της ομάδας στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, τα οποία χειρίζονταν τις αποσκευές των πελατών με απαράδεκτο τρόπο. Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, τα άτομα αυτά δεν απασχολούνται πλέον στην Swissport», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος στο news.com.au.

Baggage handlers suspended after being filmed slamming and mishandling luggage onto a conveyor belt at Melbourne Airport. https://t.co/LrdVSto4qE

📹 rexross79 pic.twitter.com/sPvUIie6a5

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 3, 2022