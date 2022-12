Πούτιν για πυρηνικά: “Η απειλή ενισχύεται, αλλά δεν είμαστε τρελοί να τα χρησιμοποιήσουμε πρώτοι”

«Ενισχύεται η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου, δεν είμαστε τρελοί να χρησιμοποιήσουμε πρώτοι τα πυρηνικά μας όπλα», δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω βιντεοδιάσκεψης από τη Μόσχα. Μιλώντας στην ετήσια συνεδρίαση του συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας, ο πρόεδρος της χώρας τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να είναι μια «μακρόχρονη διαδικασία». Επιπλέον, επέμεινε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιούσε όπλα μαζικής καταστροφής μόνο ως απάντηση σε μια επίθεση της δύσης. Όπως αναφέρει το BBC, η ικανότητα της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων έχει τεθεί υπό αυξημένο έλεγχο από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. «Μια τέτοια απειλή αυξάνεται, θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε κάτι τέτοιο», προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος στην προοπτική ενός πυρηνικού πολέμου.

Vladimir Putin has said "we haven't gone mad" when asked about concerns he could use nuclear weapons in Ukraine – but didn't rule out a possible first-strike if threatened.

