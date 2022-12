Wednesday – Τζένα Ορτέγκα: «Πυρά» κατά της ηθοποιού

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Τζένα Ορτέγκα παραδέχτηκε ότι σε μία σκηνή του «Wednesday» παρουσίασε συμπτώματα κορωνοϊού, αλλά δεν αποχώρησε από τα γυρίσματα. Πρόκειται για τη σκηνή με τον εκκεντρικό χορό της Wednesday, τον οποίο χορογράφησε η ίδια η Ορτέγκα. Αυτό εκνεύρισε τους χρήστες στα social media που την κατηγορούν, ότι εξέθεσε εν γνώσει της το καστ και το συνεργείο στον ιό.

"They were giving me medicine between takes because we were waiting on the positive result."

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix υπέφερε από πόνους στο σώμα και είχε κι άλλα συμπτώματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τον COVID-19. Λίγο μετά, σύμφωνα με τη Daily Mail έλαβε θετικό τεστ και η 20χρονη βρέθηκε στο στόχαστρο, όσον αφορά τα πρωτόκολλα που αψήφησε στο πλατό εν μέσω της πανδημίας, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022, στη Ρουμανία.

«Ήταν επικίνδυνο, ανήθικο και εξαιρετικά εγωιστικό αυτό που έκανε, τόσο από την πλευρά της όσο και από την πλευρά των σκηνοθετών και των παραγωγών» έγραψε ένας χρήστης του Twitter. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας θετικός τρόπος να δει κανείς μια ηθοποιό που εν γνώσει της εκθέτει εκατοντάδες μέλη του καστ και συνεργείο στον COVID» σχολίασε κάποιος άλλος.

Jenna Ortega having COVID on set and working unmasked around other unmasked performers is not a flex. She should not be praised for “working while sick.”

The above the line crew could’ve possibly disabled or killed someone for their irresponsibility.

