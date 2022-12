Lady Gaga σκυλιά: 21 χρόνια φυλακή για τον απαγωγέα

Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο, ο Τζέιμς Χάουαρντ Τζάκσον, ο άνδρας που απήγαγε τα σκυλιά της Lady Gaga και πυροβόλησε τον υπεύθυνο που τα έβγαζε βόλτα. Ο Τζάκσον κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία για ληστεία και επίθεση με όπλο. Η ιστορία του έγινε γνωστή όταν ο καταδικασμένος πια άνδρας μαζί με τους 4 συνεργούς του επιτέθηκαν σε ένα dog walker (φροντιστή σκύλων), την ώρα που είχε βγάλει βόλτα 2 μπουλντόγκ, με σκοπό να τα απαγάγουν. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι απαγωγείς δεν περίμεναν ότι τα τετράποδα ανήκαν σε μία τόσο διάσημη γυναίκα, όπως η Lady Gaga.

Η Page Six αναφέρει ότι ο Τζάκσον δέχθηκε τη συμφωνία που του πρότεινε ο εισαγγελέας, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην ποινή των 21 ετών φυλάκισης. Οι συνεργοί του κατέθεσαν πως η ομάδα δεν είχε σχεδιάσει να απαγάγει τα σκυλιά της Gaga, απλά η ράτσα των μπουλντόγκ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και η ενέργειά τους απέβλεπε σε αγοραπωλησία.

Ο Τζάκσον και οι συνεργοί του κυκλοφορούσαν σε γειτονιές του Λος Άντζελες, προκειμένου να βρουν σκυλιά ράτσας. Τότε, είδαν τον Ράιαν Φίσερ με τα τρία κατοικίδια στη Λεωφόρο Σάνσετ, όπου ο Τζάκσον του επιτέθηκε, χτυπώντας και πυροβολώντας τον. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ενός διπλανού σπιτιού, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν άμεσα οι δράστες. Ο Φίσερ, ωστόσο, τον οποίο φρόντισε η Gaga, παραλίγο να πεθάνει, αφού έχασε ένα κομμάτι του πνεύμονά του. Μέσα στον επόμενο χρόνο, θα πραγματοποιηθεί και η δίκη για τους υπόλοιπους δράστες, που ήταν συνεργοί του Τζάκσον.

Man who shot Lady Gaga's dog walker sentenced to 21 years in prison https://t.co/fWuuUQJGEv pic.twitter.com/X8qo1HNd6d

