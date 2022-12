Κίνα – κορονοϊός: Χαλαρώνουν τα μέτρα στη χώρα μετά τις διαδηλώσεις

Η Κίνα ανακοίνωσε τεράστιες αλλαγές στο αυστηρό καθεστώς κατά του κορονοϊού από τότε που ξεκίνησε η πανδημία το 2020, χαλαρώνοντας κανόνες που περιόρισαν την εξάπλωση του ιού αλλά προκάλεσαν διαδηλώσεις και έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η χαλάρωση των κανόνων, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα όσων μολύνονται και εμφανίζουν ήπια συμπτώματα να παραμένουν σε κατ’ οίκον καραντίνα και την κατάργηση των τεστ για όσους ταξιδεύουν εντός της χώρας, είναι η πλέον ξεκάθαρη έως τώρα ένδειξη ότι το Πεκίνο απομακρύνεται από την πολιτική της μηδενικής COVID προκειμένου να αφήσει τους πολίτες να συμβιώσουν με την ασθένεια.

Ωστόσο, υγειονομικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις τάσεις στους θανάτους, για την περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα. Πολλές από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC) αντανακλούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε πολλές πόλεις και περιοχές τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από διαμαρτυρίες κατά των ελέγχων για την COVID, που ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση δημόσιας δυσαρέσκειας από τότε που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανήλθε στην εξουσία το 2012. Πολίτες αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην προοπτική μιας αλλαγής που ίσως οδηγήσει την Κίνα σταδιακά και πάλι πίσω στον κόσμο τρία χρόνια αφού ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ιός στην πόλη Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, στα τέλη του 2019.

Η σημερινή ανακοίνωση ήταν το θέμα με τις περισσότερες θεάσεις στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, με πολλούς να ελπίζουν σε μια ομαλή καθημερινότητα ύστερα από τις πολιτικές που επηρέασαν ψυχικά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. «Είναι ώρα οι ζωές να επιστρέψουν στους κανονικούς ρυθμούς και η Κίνα να επιστρέψει στον κόσμο», έγραψε χρήστης της Weibo. Για σχεδόν τρία χρόνια, η Κίνα διαχειρίστηκε την COVID σαν μια ασθένεια όπως η βουβωνική πανώλη και η χολέρα και καθώς τα κρούσματα εξαπλώνονταν νωρίτερα φέτος, ολόκληρες κοινότητες έμπαιναν σε lockdown, ορισμένες φορές για μήνες.

