Γιάννης Αντετοκούνμπο – γενέθλια: Η πιπεράτη ευχή του “Greek freak”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα, Τρίτη (6/12), και οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν, μετά τον νικηφόρο αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ, πώς σχεδιάζει να περάσει την ημέρα. Ο Greek Freak αρχικά είπε ότι θα ήθελε από την σύντροφό του να του ετοιμάσει κάτι: «ελπίζω μια τούρτα γενεθλίων, μια κάρτα με ευχές , ίσως ένα ρολόι ή ένα χρυσαφικό, θα το ήθελα αυτό».

Στη συνέχεια είπε ότι «θα ήθελα να πάω για ένα δείπνο για να ξεκουραστώ, θα ήθελα να παίξω με τα παιδιά μου» αλλά το καλύτερο και πιο πιπεράτο το κράτησε για το τέλος κλείνοντας πονηρά το μάτι: «Αν τα παιδιά απουσιάζουν από το κρεβάτι μπορεί κάτι να γίνει, να γίνω λίγο freaky, εξάλλου είναι τα γενέθλιά μου».

Giannis on his birthday plans tomorrow. He’d like a watch and … well, just watch this. pic.twitter.com/PZvKaUl4YI

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 6, 2022