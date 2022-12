Ο Axl Rose συνεχίζει τις live εμφανίσεις με τους Guns N’ Roses σε όλο τον κόσμο και η απήχηση από το κοινό παραμένει αμείωτη. Ωστόσο, ένα συμβάν που σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία του συγκροτήματος, οδήγησε τον frontman να υποσχεθεί δημόσια ότι θα σταματήσει μία αγαπημένη συνήθεια που έχει στα live του. Ο Axl Rose υποσχέθηκε να μην ξαναπετάξει το μικρόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο κοινό του. Αφορμή στάθηκε ο τραυματισμός μίας γυναίκας από την Αυστραλία, η οποία ισχυρίζεται ότι χτύπησε από την κίνηση του τραγουδιστή να πετάξει το μικρόφωνο στο πλήθος σε συναυλία που έδωσε πριν μερικές ημέρες στην Αδελαΐδα. Φωτογραφίες της Ρεμπέκα Χόου που δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα, την εμφάνιζαν με μελανιές κάτω από τα μάτια και εκδορές στη μύτη.

#Exclusive : 10 News First has obtained footage of the moment @gunsnroses frontman Axl Rose catapulted his microphone into the crowd, injuring concert-goer Rebecca Howe. pic.twitter.com/kyag0VKLMB

Τα νέα κυκλοφόρησαν γρήγορα και ο 60χρονος σταρ της ροκ προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media. «Αν αληθεύει, προφανώς και δε θέλουμε να πάθει κανείς κακό… σε κανένα από τα σoου μας, πουθενά… Με το να πετάμε το μικρόφωνο το τέλος των συναυλιών μας εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, πάντα νιώθαμε πως ήταν ένα γνωστό μέρος των παραστάσεών μας το οποίο ήθελαν και οι θαυμαστές και ήξεραν πως είχαν την ευκαιρία να πιάσουν το μικρόφωνο. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, από εδώ και στο εξής θα αποφεύγουμε να πετάμε το μικρόφωνο ή οτιδήποτε άλλο στους φαν στις παραστάσεις μας» έγραψε συγκεκριμένα στο Twitter, o Rose.

Σε δηλώσεις της, η Χόου τόνισε πως σοκαρίστηκε όταν παρά τον τραυματισμό της, ο κόσμος γύρω της συνέχιζε να πανηγυρίζει για τον άνδρα που τελικά έπιασε το μικρόφωνο. «Κι αν ήταν λίγα εκατοστά δεξιά ή αριστερά; Θα μπορούσα να είχα χάσει ένα μάτι μου. Αν με χτυπούσε στο στόμα και έσπαγε τα δόντια μου; Αν ήταν γυρισμένο το κεφάλι μου και με χτυπούσε στον κρόταφο, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» είπε η Ρεμπέκα Χόου.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week's concert at @theadelaideoval.

Rebecca Howe described the blow like being "hit by a truck" and that she "could have lost an eye". pic.twitter.com/3FLbUgVD3z

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 2, 2022