Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: Η προειδοποίηση του Κρεμλίνου

Το ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου το οποίο αποφάσισαν να επιβάλει η Δύση, δεν θα έχει αντίκτυπο στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογράμμισε τη Δευτέρα (5/12) το Κρεμλίνο ενώ παράλληλα προειδοποίησε για «αποσταθεροποίηση» της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους «η ρωσική οικονομία έχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για να χρηματοδοτήσει την στρατιωτική επίθεση». «Τα μέτρα αυτού του είδους δεν θα έχουν αντίκτυπο στην επέμβαση στην Ουκρανία» επέμεινε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αντιθέτως τα μέτρα αυτά θα έχουν αναμφίβολα αντίκτυπο στην σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Είναι ένα βήμα προς την αποσταθεροποίησή της», συνέχισε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα «ετοιμάζει» αντίμετρα. Η ΕΕ, οι χώρες της G7 και η Αυστραλία συμφώνησαν να θέσουν πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, ένα μέτρο που τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Ο στόχος αυτής της νέας κύρωσης, που επιβάλλεται στη Ρωσία, είναι να της στερήσουν ένα μέρος των τεράστιων εσόδων που έχει από την πώληση των υδρογονανθράκων της και έτσι να μειώσουν την ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.

It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2022