Χάρβεϊ Γουάινστιν δίκη: Οι όρχεις του παραγωγού, «κλειδί» για την απόφαση

Τα γεννητικά όργανα του Χάρβεϊ Γουάινστιν συζητήθηκαν αρκετά καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Αλλά τις τελευταίες ώρες της υπόθεσης, οι μη φυσιολογικοί όρχεις του πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου αναδείχθηκαν ως βασικό στοιχείο στην απόφαση που καλείται να λάβει το δικαστήριο για το αν είναι ένοχος ή αθώος στις καταγγελίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν στο δικαστήριο ότι ο κινηματογραφικός παραγωγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 1999 για γάγγραινα Fournier, μια ιδιαιτέρως βαριά νεκρωτική φλεγμονή των γεννητικών οργάνων.

Τότε οι γιατροί κλήθηκαν να αφαιρέσουν μέρος του όσχεού του. «Αυτή η χειρουργική επέμβαση προκάλεσε αρκετά αξιοσημείωτες ουλές. Εξαιτίας μιας λοίμωξης, οι όρχεις του αφαιρέθηκαν από το όσχεο και τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό των μηρών του», είπε ο επικεφαλής αναπληρωτής εισαγγελέας Paul Thompson, στους ενόρκους στην αρχή της δίκης.

Πολλές γυναίκες που κατηγορούν τον Γουάινστιν για βιασμό και σεξουαλική επίθεση έχουν καταθέσει για τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας δίκης. Τον Οκτώβριο, έδειξαν φωτογραφίες στους ενόρκους από τα γεννητικά του όργανα και ερεύνησαν επιστραμμένα έναν φάκελο με εικόνες τους. Οι φωτογραφίες αυτές δεν δημοσιοποιήθηκαν. Πλέον, καθώς η δίκη οδεύει προς την ετυμηγορία για τις τρεις κατηγορίες, που όλες αφορούν την πρώτη καταγγέλλουσα, επονομαζόμενη ως Jane Doe #1, η υπόθεση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα γεννητικά όργανα του Γουάινστιν.

Η Jane Doe #1, μια Ευρωπαία ηθοποιός και μοντέλο, έχει κατηγορήσει τον παραγωγό για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Ισχυρίζεται ότι το περιστατικό συνέβη το 2013 στο ξενοδοχείο Mr. C Beverly Hills, όπου διέμενε όταν παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του L.A. Italia ως VIP καλεσμένη. Η υπεράσπιση του παραγωγού είπε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική επίθεση δεν συνέβη ποτέ, υποστηρίζοντας ότι δεν βρέθηκαν ποτέ οι δυο τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου εκείνη τη νύχτα, που καταγγέλλει ότι έγινε το περιστατικό.

Την Παρασκευή, στο επίκεντρο της τελικής αντίκρουσης της εισαγγελίας ήταν οι ισχυρισμοί της Jane Doe #1. Βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας του εισαγγελέα ήταν ότι η καταγγέλλουσα δεν θα μπορούσε να περιγράψει τα γεννητικά όργανα του Γουάινστιν αν δεν έχει δεχτεί σεξουαλική επίθεση από αυτόν. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Jane Doe #1 μίλησε εκτενώς για τους όρχεις του Γουάινστιν. Με δάκρυα είπε στους ενόρκους ότι ο Γουάινστιν της ζήτησε να «ρουφήξει τους όρχεις του» και την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ.

Επαναλαμβάνοντας τις γραφικές λεπτομέρειες, είπε πως «Με ανάγκασε να κάνω αυτό που ζήτησε… Έκλαιγα, πνιγόμουν». Αλλά κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ένας από τους δικηγόρους του Γουάινστιν, ο Άλαν Τζάκσον, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της λέγοντας πώς μπορούσε να συμβεί μία τέτοια περίσταση αφού ο Γουάινστιν δεν είχε όρχεις. «Ο λόγος που αλλάξατε την ιστορία σας είναι επειδή συνειδητοποιήσατε κάποια στιγμή ότι ο κύριος Γουάινστιν δεν έχει όρχεις στο όσχεο του», είπε ο Τζάκσον στην καταγγέλλουσα κατά τη διάρκεια της τριήμερης κατάθεσής της. Διαφώνησε και είπε ότι δεν άλλαξε ποτέ την ιστορία της και πάντα έλεγε στους ντετέκτιβ ότι ο Γουάινστιν είχε μη φυσιολογικούς όρχεις.

