Σταύρος Νιάρχος Χριστούγεννα 2022: Εντυπωσιακή η φωταγώγησή του

Η εορταστική φωταγώγηση αποτελεί πλέον παράδοση για τους επισκέπτες αφού, από το 2017, συρρέουν για να δουν τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ να ζωντανεύει. Χθες το βράδυ στις 19.00, χιλιάδες φωτάκια, με συνολικό μήκος 35 χιλιόμετρα, άναψαν στα 84 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο εντυπωσιακό θέαμα χορεύοντας δύο κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το Jingle Bell Rock του Bobby Helms και το Winter Wonderland του Michael Bublé.

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη. Αρχικά, η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου, τραγούδησε εορταστικές μελωδίες. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός μαέστρος, συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Young People’s Chorus of New York City, Francisco J. Núñez, μαζί με τις Chórεs της Μαρίνας Σάττι, τις οποίες συνόδευσαν οκτώ αντρικές φωνές και επτά μουσικοί, προσκάλεσαν το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια -χριστουγεννιάτικα και μη- δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτινή χορωδία.

Μια μοναδική συμμετοχική συναυλία

Διαχρονικές επιτυχίες (Last Christmas, I’m Still Standing, Dancing Queen, Don’t Worry Be Happy, I Just Called to Say I Love you) αλλά και χριστουγεννιάτικα all-time classics (Feliz Navidad, Rocking Around the Christmas Tree, We wish you a Merry Christmas) ξεσήκωσαν το κοινό που τραγούδησε και χόρεψε ακολουθώντας τις οδηγίες του μαέστρου. Ήταν μια μοναδική συμμετοχική συναυλία (sing-along) η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι και η ανακήρυξη του ΚΠΙΣΝ και του Lincoln Center σε «Δίδυμες Αγορές» (Twin Agoras). Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά (μέσω live streaming) και στο φουαγιέ του David Geffen Hall στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άναψαν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος οι τέσσερις φωτιστικές εγκαταστάσεις κορυφαίων ξένων δημιουργών (Light Piano 2.0 των Arion de Munck και Mark Ridder, Submergence των Squidsoup, Halo των Venividimultiplex, Light Holders του Jonas Vorwerk) αλλά και η ελληνική συμμετοχή, η Πομπή, των Γιώργου Νίκα και Ελένης Μαραγκάκη, που επιλέχθηκε, για πρώτη φορά, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση (open call). Όλες μαζί δημιούργησαν μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα φωτός και ήχου που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους. Οι φωτιστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά με ελεύθερη είσοδο από την 01/12/22 μέχρι τις 08/01/2023 από τις 17.00 το απόγευμα έως το κλείσιμο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Παγοδρόμιο

Επίσης, χθες ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ. Ο αγαπημένος χριστουγεννιάτικος θεσμός επιστρέφει φέτος με μια σημαντική αλλαγή: στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του ΚΠΙΣΝ, η εγκατάσταση του Παγοδρομίου χρησιμοποιεί συνθετικό πάγο, ο οποίος έχει μηδενική ενεργειακή κατανάλωση προσφέροντας, ταυτόχρονα, την ίδια αγαπημένη εμπειρία σε όλους τους επίδοξους πατινέρ. Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από την 01/12/22 μέχρι τις 31/01/23 από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org/Icerink2022.

Διεθνώς αναγνωρισμένο ως Πράσινο Κτίριο, το ΚΠΙΣΝ αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο μεγάλης κλίμακας με πιστοποίηση LEED Platinum στην Ευρώπη. Στη διαρκή προσπάθεια του οργανισμού για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο οποίο περίπου κατά 24% συμβάλλουν οι 5.700 ηλιακοί συλλέκτες που βρίσκονται στην κορυφή του Ενεργειακού Στεγάστρου. Παρότι, ήδη από την περίοδο του σχεδιασμού και της κατασκευής του και μέχρι σήμερα, το ΚΠΙΣΝ λειτουργεί υποδειγματικά ως προς την ενεργειακή κατανάλωση, δεδομένης της τρέχουσας συνθήκης, φέτος δρομολογήθηκε μία σειρά επιπρόσθετων μέτρων, όπως η εγκατάσταση του Παγοδρομίου με συνθετικό πάγο και η περιορισμένη, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, φωταγώγηση των πλατανιών στο Κανάλι – έως τις 01.00 το πρωί Δευτέρα έως Πέμπτη και έως τις 02.00 Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ κάθε μέρα του μήνα ένα ποικίλο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων περιμένει τους επισκέπτες, με αποκορύφωμα τη φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας snfcc.org/Xmas2022 και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.