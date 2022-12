Τσιτσιπάς – φεμινισμός: Χαμός στο Twitter με τα σχόλιά του

Για μία ακόμα φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τοποθετήσεις του. Μάλιστα, αυτή τη φορά τοποθετήθηκε επί του σύγχρονου φεμινισμού, προκαλώντας αντιδράσεις. Ο τενίστας έκανε retweeet μια δημοσίευση του επιχειρηματία Iman Gadzhi, ο οποίος έγραψε: «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει τις γυναίκες να μισούν τους άντρες. Γυναίκες να μισούν εκείνες τις γυναίκες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άντρες να ντρέπονται που είναι άντρες. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις κάτι που αρχικά ήταν τόσο αγνό να έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες». Ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε από έναν χρήστη «ποια λύση θα πρότεινε», στο οποίο απάντησε: «Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή του».

Στη συνέχεια, είπε «Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άντρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;». Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά αφού αντιλήφθηκε την αρνητική κριτική που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τοποθέτησή του, ανέβασε μια νέα ανάρτηση, στην οποία σημείωσε πως «ο φεμινισμός δυναμώνει τους ανθρώπους, γι’ αυτό είναι σημαντικό οι νέοι να ασχολούνται με αυτόν. Μια λάθος αντίληψη που επικρατεί είναι πως ο φεμινισμός είναι χρήσιμος μόνο για τις γυναίκες και πως μόνο οι γυναίκες μπορούν να είναι φεμινίστριες. Στην πραγματικότητα, ο φεμινισμός επιδιώκει ισότητα των φύλων και όχι ανωτερότητα της γυναίκας».

In my opinion everyone is and should be equal to everyone. No matter your background, gender, religion, ethnicity or race.

Modern feminism has swerved from gender equality into a cult of outrage that seeks to disparage men.

How is that fair?

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022