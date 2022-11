Κίνα ταραχές – τανκ: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, μειώθηκαν τα κρούσματα Covid

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου μετά τις διαδηλώσεις αγανακτισμένων πολιτών στην Κίνα, κορυφαίοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν τα περιοριστικά μέτρα κατά την εξάπλωση του κορονοϊού, χωρίς όμως να απορρίπτουν την πολιτική «zero Covid». Στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ότι τα lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού θα πρέπει να αρθούν «το συντομότερο δυνατό» αλλά οι εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Υγείας υπερασπίστηκαν τη συνολική πολιτική της χώρας, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη του ιού μέσω αυστηρών ελέγχων.

Ο Cheng Youquan, διευθυντής στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Κίνας, είπε ότι «ορισμένα ζητήματα» που αναφέρθηκαν πρόσφατα από τους πολίτες δεν οφείλονται στα μέτρα, αλλά στην εφαρμογή τους από τοπικούς αξιωματούχους που ακολουθούν την ίδια «προσέγγιση για όλους». Ο ίδιος ανέφερε ότι ορισμένοι έλεγχοι είχαν εφαρμοστεί «υπερβολικά», αδιαφορώντας για τα αιτήματα του λαού. Οι αξιωματούχοι δεν ασχολήθηκαν άμεσα με τις διαμαρτυρίες, αλλά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μι Φενγκ είπε ότι η πολιτεία πρέπει να «ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών» εγκαίρως. Όταν ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση επανεξετάζει τις πολιτικές της για την Covid, ο Μι είπε ότι οι αρχές «μελετούν και προσαρμόζουν τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών στο μέγιστο βαθμό και να περιορίσουν τον αντίκτυπο στους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο».

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς προέτρεψαν την Κίνα να μην εκφοβίζει τους διαδηλωτές που αντιτίθενται στα lockdown, καθώς η αστυνομία συγκρούστηκε με πολίτες και το ανώτατο όργανο ασφαλείας της χώρας ζήτησε την καταστολή τους. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη μεγαλούπολη της Νότιας Κίνας, Γκουανγκζού αργά το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με μαρτυρίες. Σε πλάνα – που παρουσίασε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – ακούγονταν άνθρωποι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν, καθώς τους χτυπούν αστυνομικοί. Ένας κάτοικος της Γκουανγκζού με το επώνυμο Τσεν είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τετάρτη ότι είδε περίπου 100 αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις άνδρες το βράδυ της Τρίτης.

It’s awkward for Biden to support COVID protestors in China because there’s nothing happening in China right now that Biden wouldn’t do himself if he could get away with it.

Biden forced millions to take a vaccine and wear masks just to keep their jobs or travel freely. pic.twitter.com/9cpXEJzGEZ

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 29, 2022