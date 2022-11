Γυναίκα γεννά όρθια στην Κίνα: Βίντεο σοκ, την ώρα που οι πολιτες ζητούν την ελευθερία τους

Η αυστηρή πολιτική που εφαρμόζει η Κίνα ενάντια στον κορωνοϊό οδήγησε πρόσφατα μια έγκυο να γεννήσει όρθια στο πεζοδρόμιο έξω από το μαιευτήριο, καθώς δεν πρόλαβε να κάνει το τεστ για τον κορωνοϊό που θα της εξασφάλιζε την είσοδο στο μαιευτήριο. Η γυναίκα από την Κίνα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο Twitter, αναγκάστηκε να γεννήσει κυριολεκτικά όρθια, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan. Κι αυτό γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό ώστε να έχει την αρνητική αναφορά που χρειάζεται προκειμένου να μπει στο μαιευτήριο.

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn't have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 29, 2022