Έκρηξη – ουκρανική πρεσβεία Μαδρίτη: Συναγερμός στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε στην ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη λόγω έκρηξης από παγιδευμένη επιστολή. Μέχρι στιγμής μία υπάλληλος της πρεσβείας έχει τραυματιστεί ελαφρά. Η τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με την κατάστασή της να μην κρίνεται σοβαρή, καθώς τα τραύματα που φέρει κρίθηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η εκρηκτική ύλη βρισκόταν σε φάκελο που παρέλαβε η υπάλληλος. Το συμβάν καταγράφηκε περί τις 13:00 (τοπική ώρα), με τις Αρχές να λαμβάνουν επείγουσα κλήση 17 λεπτά αργότερα.

Η αστυνομία έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε περιπτώσεις τρομοκρατικής ενέργειας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί ενώ και στους παρακείμενους δρόμους έχει προκληθεί αναστάτωση με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί. Στο σημείο της έκρηξης έχουν μεταβεί ειδικές ομάδες για την απενεργοποίηση εκρηκτικών. Μέχρι στιγμής, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

An explosion occurred at the Ukrainian Embassy in Madrid, one employee was injured, Spanish media write

According to preliminary information, one of the employees of the diplomatic department opened an envelope, which contained a small explosive device.

