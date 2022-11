Δένδιας Βουκουρέστι: Συνάντησε τον Τζέφρι Πάιατ, τι συζήτησαν

Σύντομη συνάντηση με το βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για ενεργειακούς πόρους και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ο υπουργός βρέθηκε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Βουκουρέστι.

Στη Σύνοδο, ο υπουργός δήλωσε: «Η ελληνική θέση στην υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι σαφής», επεσήμανε ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στη Σύνοδο. «Κατ’ αρχήν, στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά γενικότερα, είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό. Και οι πάγιες αρχές μας είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και η προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών». Το συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σαφές: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», τόνισε. Παράλληλα, καλωσόρισε στην ΝΑΤΟϊκή οικογένεια τη Σουηδία και τη Φινλανδία, χώρες των οποίων οι υπουργοί Εξωτερικών μετέχουν στη σύνοδο. Η Ελλάδα, υπενθύμισε, έχει ψηφίσει τα πρωτόκολλα εισδοχής τους στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.

