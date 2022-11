Ιταλία – Ίσκια πλημμύρες: Τους 8 έφτασαν οι νεκροί, δραματικές εικόνες

Ο μέχρι τώρα απολογισμός των μεγάλων φυσικών καταστροφών, που έπληξαν το νησί Ίσκια της νότιας Ιταλίας, είναι 8 νεκροί, 4 αγνοούμενοι και 240 άστεγοι. Η Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έκανε γνωστό ότι η προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζεται με drone και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, εκτός από τα 2 εκατ. ευρώ που διέθεσε χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση Μελόνι κηρύσσοντας την Ίσκια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σήμερα η περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη, ενέκρινε απόφαση για την στήριξη του νησιού με άλλα 4 εκατ. ευρώ για την αρωγή των αστέγων, την ανοικοδόμηση, αλλά και έργα προς αποφυγή νέων κατολισθήσεων.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq

— Wanted in Rome (@wantedinrome) November 26, 2022