Διαδηλώσεις Κίνα – κορονοϊός: Τι συμβολίζουν τα λευκά χαρτιά

Η αγανάκτηση και ο θυμός ξεχειλίζουν στην Κίνα, με την πολιτική της μηδενικής ανοχής κατά του κορωνοϊού που ακολουθεί η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πόλεις όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο είχαν συγκεντρώσεις κλίμακας που δεν είχαν δει από τις διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν το 1989. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, αν και οι άνθρωποι σε πόλεις όπως η Σαγκάη αντιμετωπίστηκαν με βία από την αστυνομία και είχαν ένα κοινό θέμα: Άνθρωποι που σήκωναν φύλλα λευκού χαρτιού πάνω από τα κεφάλια τους. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter το Σαββατοκύριακο έδειξαν επίσης μια μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία κοντά στη γέφυρα Liangma στο Πεκίνο την Κυριακή, όπου οι άνθρωποι κρατούσαν λευκά χαρτιά και φώναζαν συνθήματα όπως: «Όχι στους ηγέτες μας, ναι στην ψηφοφορία. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι, είμαστε πολίτες».

«Τα λευκά χαρτιά αντιπροσωπεύουν όλα όσα θέλουμε να πούμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε», είπε στο Reuters ένας 26χρονος άνδρας με το όνομα Τζόνι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στον ποταμό Λιάνγκμα. Διαδηλωτές στην πόλη Chengdu της κεντρικής Κίνας εθεάθησαν επίσης να κρατούν λευκά χαρτιά σε μια συγκέντρωση, καθώς η αναταραχή εξαπλώθηκε από τις μεγάλες κινεζικές πόλεις σε μικρότερες. Σε ένα άλλο βίντεο μια νεαρή γυναίκα φαίνεται να περπατά στους δρόμους της Wuzhen -μιας πόλης στην ανατολική επαρχία Zhejiang- με αλυσίδες γύρω από τους καρπούς της και κολλητική ταινία στο στόμα της. Στα χέρια της είχε ένα φύλλο λευκό χαρτί.

Blank sheets of paper have become an iconic item during China Covid protests Many are now referring to the movement as the "white paper revolution" or the "A4 revolution" Follow latest ⬇️ — BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2022

My God, this woman in Wuzhen, Zhejiang. https://t.co/ySCNHKRmk6 — Dr. Leta Hong Fincher 洪理达 (@LetaHong) November 27, 2022

Οι ρίζες του «λευκού χαρτιού»

Το φαινόμενο έχει τις ρίζες του στις διαδηλώσεις του 2020 στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι ντόπιοι κρατούσαν λευκά κομμάτια χαρτιού για να διαμαρτυρηθούν κατά των δρακόντειων νέων νόμων εθνικής ασφάλειας της πόλης. Οι ακτιβιστές κράτησαν τα χαρτιά ψηλά αφού οι Αρχές απαγόρευσαν συνθήματα και φράσεις που σχετίζονται με το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας του 2019 που οδήγησε την πόλη να ακινητοποιηθεί και τους αξιωματούχους να καταστείλουν βίαια τους διαδηλωτές. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η χειρονομία δεν είναι μόνο μια δήλωση για τη φίμωση των διαφωνούντων, αλλά και μια πρόκληση προς τις Αρχές, σαν να λένε «θα με συλλάβετε επειδή κρατάω μια ταμπέλα που δεν λέει τίποτα;»». «Σίγουρα δεν υπήρχε τίποτα στα χαρτιά, αλλά ξέρουμε τι υπάρχει εκεί», είπε στο BBC μια γυναίκα που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στη Σαγκάη.

Λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

H ειδική ρεπόρτερ του BBC για θέματα Κίνας Κέρι Άλεν, παρατήρησε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι λογοκρισίας έχουν σαρώσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της χώρας. «Δεκάδες εκατομμύρια αναρτήσεις έχουν φιλτραριστεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης», είπε. Το “κενό φύλλο χαρτιού” και το “λευκό χαρτί” δείχνουν τώρα μόνο φειδωλά αποτελέσματα». Η λογοκρισία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο, με έναν χρήστη να γράφει ότι «αν φοβάσαι ένα λευκό φύλλο χαρτιού, είσαι αδύναμος μέσα σου». Εν τω μεταξύ, η εταιρεία παραγωγής χαρτιού Shanghai M&G Stationary αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι είχε αφαιρέσει όλα τα χαρτιά Α4 από τα ράφια για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι αξιωματούχοι της M&G δήλωσαν ότι η παραγωγή και η λειτουργία είναι όπως πάντα και ειδοποίησαν την αστυνομία για ένα πλαστό έγγραφο που κυκλοφορούσε στο Διαδίκτυο, το οποίο είχε ξεκινήσει τη φήμη.

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijing’s liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) November 27, 2022

Κατά της κεντρικής κυβέρνησης

Αλλά η κενή σελίδα έχει γίνει επίσης ενδεικτική της κατάχρησης από όσους εξακολουθούν να είναι πιστοί στην κεντρική κυβέρνηση και εξοργίζονται από τα κύματα διαμαρτυρίας. Ένα βίντεο, που πιστεύεται ότι γυρίστηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας της Κίνας στην ανατολική πόλη Nanjing, δείχνει έναν άνδρα να αρπάζει θυμωμένος ένα λευκό κομμάτι χαρτί από έναν διαδηλωτή προτού φύγει. Σε ένα άλλο βίντεο αργότερα εκείνο το βράδυ, δεκάδες ακόμη φοιτητές φάνηκαν στην πανεπιστημιούπολη να κρατούν κομμάτια λευκού χαρτιού και να στέκονται σιωπηλοί.