Κίνα διαδηλώσεις – λοκντάουν: Οργή και αγανάκτηση, στους δρόμους οι πολίτες

Έκρυθμη η κατάσταση στην Κίνα όπου πλήθος κόσμου καταγγελλει το ΚΚΚ και διαδηλώνει ενάντια στα μέτρα για τον κορωνοϊό στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε όλες τις κινεζικές πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις, πυροδοτούμενες από την εκτεταμένη οργή για τους αυστηρούς περιορισμούς κατά της Covid-19 που επιβάλλονται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια αλλά και την οργή για μια φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία και η οποία αποδίδεται στα περιοριστικά μέτρα. Σε μια ασυνήθιστα τολμηρή πράξη που δείχνει την απελπισία των ανθρώπων, ένα πλήθος στη Σαγκάη ζήτησε την απομάκρυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Σι Τζινπίνγκ ερχόμενο σε αντιπαράθεση με την αστυνομία το Σάββατο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter. Οι Κινέζοι συνήθως αποφεύγουν να επικρίνουν δημόσια το κόμμα και τους ηγέτες του, υπό το φόβο των αντιποίνων.

Σε άλλα πλάνα, ο κόσμος φώναζε «Όχι τεστ PCR, θέλουμε ελευθερία!», ακολουθούμενος από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις «Ελευθερία! Ελευθερία!». Το σύνθημα απηχούσε το κάλεσμα ενός μοναχικού διαδηλωτή στο Πεκίνο τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα σημείωμα κολλημένο σε φανοστάτη στο μεσαίο τμήμα του αριστοκρατικού δρόμου Ουρούμτσι της Σαγκάης αναφέρει: «Στους φίλους μας στο Ουρούμτσι: Σας αγαπώ όπως αγαπώ αυτόν τον δρόμο, όπως αγαπώ την οικογένειά μου. 26 Νοεμβρίου 22».

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν μια αγρυπνία με κεριά μπροστά από ένα συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στον ίδιο δρόμο, ανάμεσα σε μια θάλασσα από λευκά κεριά, με μια χαρτονένια επιγραφή που γράφει: «Ουρούμτσι 24 Νοεμβρίου. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη όσοι πέθαναν». Οι διαμαρτυρίες ήρθαν μετά από διαδήλωση που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ουρούμτσι, την περιφερειακή πρωτεύουσα της ακραίας δυτικής περιοχής Σιντζιάνγκ, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν μια μέρα νωρίτερα σε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών. Πολλοί πιστεύουν ότι έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν μπόρεσαν να διαφύγουν λόγω των περιορισμών του Κόβιντ – ισχυρισμό που αρνήθηκε η τοπική κυβέρνηση. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφαιρέθηκαν γρήγορα από τους λογοκριτές του διαδικτύου, αλλά πολλές συνέχισαν να κυκλοφορούν στο Twitter, το οποίο είναι αποκλεισμένο στην Κίνα.

This is happening in cities across the country.

People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο στο Sina Weibo που διαγράφηκαν αργότερα, στο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας της Κίνας στο Ναντζίνγκ, στην ανατολική Κίνα, δύο φοιτητές σήκωσαν λευκά φύλλα χαρτιού σε μια πλατεία της πανεπιστημιούπολης το Σάββατο. Το βράδυ, τους συνόδευσε πλήθος φοιτητών που άναψαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο με τον στίχο «Σηκωθείτε, όσοι αρνείστε να γίνετε σκλάβοι». Φώναζαν: «Δέκα χιλιάδες χρόνια στο λαό. Οι νεκροί ας αναπαυθούν εν ειρήνη!». Ένας από τους νεαρούς επευφημήθηκε από το πλήθος καθώς είπε: «Παλιά ήμουν δειλός, αλλά σήμερα πρέπει να μιλήσω για εκείνους που χάθηκαν!» Οι κλήσεις προς το πανεπιστήμιο για σχολιασμό δεν απαντήθηκαν.

🇨🇳 Chinese police are arresting several protesters tonight in Shanghai. Extremely rare in China, demonstrators chanted slogans against Xi Jinping and the Communist Party this evening in the streets of the city. pic.twitter.com/E79NsmSP09

— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) November 26, 2022