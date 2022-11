Ιταλία κακοκαιρία – πλημμύρες: Χαοτικές εικόνες στο νησί Ίσκια

Συνεχίζεται η μάχη με τον χρόνο στην Ιταλία για την εύρεση αγνοουμένων μετά τις φονικές πλημμύρες ενώ ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων εντόπισαν έξι σορούς, στο νησί Ίσκια της νότιας Ιταλίας, το οποίο χτυπήθηκε, χθες, από ισχυρότατο κύμα κακοκαιρίας.

Οι αγνοούμενοι, έως τώρα, παραμένουν έξι. Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχασαν την ζωή τους δυο μικρά παιδιά, ένα νεογέννητο και ένα παιδί έξι ετών. Οι τραυματίες είναι 13 και 167 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να μεταφερθούν σε ασφαλή περιοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε, ότι με τα δυο εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε η κυβέρνηση, με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα στηθούν προσωρινές κατοικίες, θα πραγματοποιηθούν έργα σε σειρά δρόμων και θα διανεμηθούν φαγητά στους πληγέντες». Τα σωστικά συνεργεία πρόκειται να συνεχίσουν το έργο τους και αύριο, με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.