Γιάννης Αντετοκούνμπο παιδιά: Η φωτο στο Instagram και το χιουμοριστικό μήνυμα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκαλεί σε φιλική αναμέτρηση τους super stars του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Σακίλ Ο’ Νιλ με συμπαίκτες του τα παιδιά του! Ο «Greek Freak» ανέβασε στα social media φωτογραφίες με τους γιους του, τον Λίαμ Τσαρλς και τον Μάβερικ Σάι, όπου φαίνεται να τους κυνηγάει στο Fiserv Forum, την έδρα των Μιλγουόκι Μπακς. «Εμείς οι τρεις κόντρα στον Τζόρνταν, τον Μάτζικ και τον Σακ. Θα δοκιμάσω τις πιθανότητές μου» ήταν το χιουμοριστικό μήνυμα του Greek Freak, ο οποίος έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση με 38 πόντους και 9 ριμπάουντ στην αναμέτρηση απέναντι τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Us 3 vs Jordan, Magic and Shaq

I’ll take my chances 😂😂😂 pic.twitter.com/HV9xdnJOLN

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 26, 2022