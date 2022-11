Ερντογάν – αυτοκτονία πολίτη: Ο πρόεδρος έσωσε επίδοξο αυτόχειρα… όπως είχε κάνει και το 2015

Άλλο ένα… επίτευγμα έχει πλέον στο ενεργητικό του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν: Έσωσε έναν πολίτη από αυτοκτονία.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή σε μία από τις γέφυρες του Βοσπόρου, την ώρα που περνούσε ο Τούρκος πρόεδρος με τη συνοδεία του.

Εκεί, είδε έναν πολίτη έτοιμο να πέσει από τη γέφυρα.

Αμέσως, σταμάτησε το προεδρικό όχημα και πήγε κοντά στον άνδρα, για να τον πείσει να μην πέσει στο κενό.

🟤#Erdogan talks man out of committing suicide

🔷Government media has noted that it was not the first time the #Turkish President intervened to save a

man, but the second time in the last seven years.https://t.co/ZLzllFPA6C

— GercekNews (@newsgercek) November 25, 2022