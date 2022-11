Ριάνα ντοκιμαντέρ: Χρυσό «deal» με την Apple TV

Η Ριάνα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες γυναικείες παρουσίες στον χώρο της σύγχρονης μουσικής και αυτό αποδείχθηκε από τον «πανικό» που προκάλεσε η μουσική της επιστροφή. Η διάσημη τραγουδίστρια δεν είχε κυκλοφορήσει μουσική από το 2016, οπότε ήταν λογικό οι θαυμαστές της να ενθουσιαστούν με το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, με τίτλο «Lift Me Up». Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι αρκετό για το κοινό της. Η Ριάνα όμως, πρόκειται να εμφανιστεί στο επόμενο Super Bowl, τον Φεβρουάριο του 2023, γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντική υπόθεση. Στη σκηνή του Super Bowl έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Κέιτι Πέρι, ο Μάικλ Τζάκσον, η Σακίρα, η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Dr. Dre, ο Έμινεμ και η Μπιγιονσέ.

Rihanna signed a multi-million dollar deal with Apple for a documentary about her return to the stage, The Sun reports.

The documentary will reportedly include rehearsals and meetings leading up to the Super Bowl, and also give an insight into her life as a mom. pic.twitter.com/5NhMhRSVny

