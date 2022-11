Ρονάλντο – Μουντιάλ 2022: Η κίνησή του που έγινε viral

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου νίκησε τη Γκάνα με 3-2. Ωστόσο, η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο αστέρα να κάνει κάτι… περίεργο και γέμισε τους πάντες με ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έβγαλε κάτι από το μπροστά μέρος του σόρτς και στη συνέχεια το… έφαγε, χωρίς να ξέρεις κανείς τι ήταν. Όπως και να έχει, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και πολλά ερωτηματικά αυτή η κίνηση. Σημειώνεται ότι ο Ρονάλντο κατέχει έναν μοναδικό τίτλο στο φετινό Μουντιάλ, αφού από τους 831 ποδοσφαιριστές των 32 ομάδων είναι ο μόνος χωρίς σύλλογο.

Υπενθυμίζεται ότι αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας, άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τη Γκάνα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 65’ της αναμέτρησης. Το συγκεκριμένο γκολ κρίθηκε «ιστορικό», διότι ο Ρονάλντο σκόραρε για 5η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου κυπέλλου. Κανείς άλλος δεν έχει ένα τέτοιο επίτευγμα, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει σκοράρει το 2006 (ένα με Ιράν), το 2010 (ένα με Βόρεια Κορέα), το 2014 (ένα με Γκάνα), το 2018 (τρία με την Ισπανία, ένα με το Μαρόκο) και ένα τώρα με την Γκάνα. Δείτε το παρακάτω βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars pic.twitter.com/gAQ8Tad5hx

— GraphicOnline (@Graphicgh) November 25, 2022