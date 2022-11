Μέριλιν Μονρόε δημοπρασία: Στο “σφυρί” προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού

Τα προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, τα οποία ξεπερνούν τον αριθμό 175, βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Julien’s Auctions και TCM Present: Icons & Idols Hollywood. Μάλιστα η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ζωντανά και μέσω διαδικτύου στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, όπως αποκαλύπτεται από το «People». Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αντικείμενα της συλλογής της θρυλικής περσόνας, είναι ένα χειρόγραφο σημείωμα του Τσαρλς Στάνλεϊ Γκιφόρντ, ο οποίος αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είναι ο πατέρας της Μονρόε, μέσω τεστ DNA. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πιστεύεται ότι ο Γκίφορντ έδωσε προσωπικά το σημείωμα στη Μονρόε, όταν εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο.

«Ανακάλυψα την κάρτα τυχαία, ενώ προετοίμαζα τα προσωπικά αρχεία της Μέριλιν για τη δημοπρασία στον οίκο Julien’s Auctions» δήλωσε ο ιστορικός και συλλέκτης Σκοτ Φόρτνερ. «Πρόκειται για τη μόνη γνωστή τεκμηριωμένη απόδειξη της σχέσης μεταξύ της Μονρόε και του Γκίφορντ, η οποία λύνει το μυστήριο για το αν γνώριζε ή δεν είχε επαφή με τον βιολογικό της πατέρα» σημειώνεται στο δημοσίευμα. Η κάρτα αναμένεται να πωληθεί από 2.000 έως 3.000 δολάρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου.

