GNTM 22/11 αποχώρηση: Η κοπέλα που έμεινε εκτός τελικής δεκάδας

Ένα από τα «δυνατά χαρτιά» του GNTM 5 δεν κατάφερε να μπει στην τελική 10αδα, καθώς κόλλησε στη λάσπη της δοκιμασίας αποχώρησης και αποχαιρέτησε το ριάλιτι μόδας του Star. Ο λόγος για τη Μαρία Κώστα, με την Κύπρια διακοσμήτρια εσωτερικού χώρου να μην καταφέρνει να εντυπωσιάσει τους Τάσο Σοφρωνίου, Γιώργο Καράβα και Βίκυ Καγιά, η οποία και της ανακοίνωσε πως δεν θα μπει στην τελική δεκάδα. Το μοντέλο, κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης αντιμετώπισε πρόβλημα με την έκφραση αλλά και με το στήσιμό του.

Στο επεισόδιο του GNTM της Τρίτης (22/11) τα μοντέλα είχαν να βγάλουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο concept. Φορώντας το western look της Χριστιάνας Χατζηπαπά, να «ξεκολλήσουν» το αυτοκίνητο, που έχει μείνει μέσα στις λάσπες, αναπαριστώντας μία ρεαλιστική στιγμή από τα περιοδικά μόδας, με τον καλλιτέχνη-φωτογράφο Σπύρο Χαμάλη να ανεβάζει το concept σε άλλα επίπεδα.

«Θα έχετε τρία λεπτά χρόνο η κάθε μία, εκτός από δυο κορίτσια που θα έχουν μόνο τρία κλικ! Είναι το χειρότερο disadvantage που έχει δοθεί ποτέ!

Καθότι τα τρία κλικ κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σημαίνει ότι αυτές που θα τα πάρουν θα είναι με το ένα πόδι έξω από τον διαγωνισμό!» είπε στα κορίτσια ο Γιώργος Καράβας!

Η Μάρα, η οποία κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία στο επεισόδιο της Δευτέρας (21/11) είχε το advantage να διαλέξει να δώσει το disadvantage στη Γεωργιάννα και την Αλεξία.

Παρά το disadvantage, η Γεωργιάννα έφερε μία ικανοποιητική λήψη στο πλατό. She is on the safe side λοιπόν!#GNTMgr #StarChannelTV @StarChannelGR pic.twitter.com/1F1kL6aE7r

