Μουντιάλ Ισπανία – Κόστα Ρίκα 7 – 0: Έκρυψαν τη μπάλα οι Ίβηρες

Φανταστική Ισπανία!Οι Φούρια Ρόχα ξεκίνησε… δυνατά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και… διέλυσε την αδύναμη Κόστα Ρίκα με 7-0. Κυριαρχική εμφάνιση από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία έπαιζε «μόνη» της, έχοντας πάνω από 80% ποσοστή κατοχής, ενώ ήταν άκρως αποτελεσματική, έχοντας επτά γκολ σε ισάριθμες τελικής προς την εστία του Κέιλορ Ναβάς. Οι Ισπανοί βρήκαν γρήγορο γκολ μόλις στο 11′, όταν ο Γκάβι με κάθετη πάσα έβγαλε τον Ντάνι Όλμο σε θέση βολής και ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας πλάσαρε εύστοχα. Μετά από δέκα λεπτά ο Ζόρντι Άλμπα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Μάρκο Ασένσιο με πλασέ στην κίνηση διπλασίασε το προβάδισμα για την ομάδα του.

Spain had 994 completed passes compared to Costa Rica's 166 in their World Cup match 😱 pic.twitter.com/tiyBbMr17d

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) November 23, 2022