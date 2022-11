Ρίσι Σούνακ – Brexit: Δεν θα επιδιώξει εμπορικές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας – ΕΕ

Η Βρετανία δεν θα επιδιώξει κάποια εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που να βασίζεται στην ευθυγράμμιση της χώρας με τους κανόνες του ευρωπαϊκού μπλοκ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σήμερα, ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του επιδιώκει στενότερες σχέσεις. «Για το εμπόριο, ας είμαι κατηγορηματικός για αυτό: υπό την ηγεσία μου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επιδιώξει κάποια σχέση με την Ευρώπη που να βασίζεται στην ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς νόμους», δήλωσε ο Σούνακ σε συνάντηση στελεχών επιχειρήσεων απαντώντας σε ερώτηση για την σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τους μετανάστες.

Ο Σούνακ δήλωσε ότι η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ βοήθησε να έλθει περισσότερη ελευθερία σε θέματα όπως η μετανάστευση και τα ρυθμιστικά πλαίσια και ότι διασφάλισε «σωστό έλεγχο» επί των συνόρων της χώρας. «Χρειαζόμαστε ρυθμιστικά καθεστώτα που να είναι κατάλληλα για το μέλλον, που να διασφαλίζουν ότι αυτή η χώρα μπορεί να είναι ηγέτης σε εκείνες τις βιομηχανίες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη του μέλλοντος. Και το να έχουμε τη ρυθμιστική ελευθερία να το κάνουμε αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία του Brexit», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο ετήσιο συνέδριο της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών.

