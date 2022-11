Άρτεμις 1 – NASA: Έφτασε στη Σελήνη η ιστορική αποστολή

Η ιστορική αποστολή της NASA, «Artemis I», έφτασε τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, στο φεγγάρι. Η κάψουλα «Orion» πέρασε πίσω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης και πέταξε κοντά στη σεληνιακή επιφάνεια, καθώς οδεύει προς μια τροχιά-ρεκόρ, με ανθρώπινα ομοιώματα αντί για αστροναύτες, στο πλαίσιο της αποστολής της NASA, «Artemis I». Είναι η πρώτη φορά που μια κάψουλα επισκέπτεται το φεγγάρι μετά το πρόγραμμα Apollo της NASA πριν από 50 χρόνια και αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο ορόσημο για τη δοκιμαστική πτήση των 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη. Η κάψουλα προσέγγισε την επιφάνεια της Σελήνης σε απόσταση 130 χιλιομέτρων όσο βρισκόταν στη μακρινή πλευρά της Σελήνης. Για λίγη ώρα, εξαιτίας ενός μισάωρου μπλακ άουτ στην επικοινωνία, δεν ήταν γνωστό εάν η εκτόξευση πήγε σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως ότου η κάψουλα εμφανίστηκε πίσω απλό το φεγγάρι.

Οι κάμερες της κάψουλας έστειλαν πίσω μια εικόνα της Γης -μια μικροσκοπική μπλε σφαίρα που περιβάλλεται από απέραντο μαύρο. «Η ανοιχτόχρωμη μπλε κουκκίδα μας και οι 8 δισεκατομμύρια ανθρώπινοι κάτοικοί της φαίνονται τώρα», δήλωσε σχολιαστής του κέντρου ελέγχου της NASA. Αργότερα, η κάψουλα Orion πέρασε πάνω από τη βάση όπου ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Άλντριν προσσεληνώθηκαν στις 20 Ιουλίου 1969. «Αυτή είναι μια από εκείνες τις μέρες που βρίσκονται στο μυαλό μας για πολύ, πολύ καιρό», είπε ο διευθυντής πτήσης Zeb Scoville. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η κάψουλα Orion θα καταρρίψει το ρεκόρ απόστασης της NASA για ένα διαστημόπλοιο σχεδιασμένο για αστροναύτες -σχεδόν 400.000 χιλιόμετρα από τη Γη, που ορίστηκε από το Apollo 13 το 1970. Και θα συνεχίσει, φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση από τη Γη, την επόμενη Δευτέρα, σχεδόν 433.000 χιλιόμετρα.

Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission – approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η ίδια αποστολή θα επαναληφθεί το 2024 με ανθρώπινο πλήρωμα. Αργότερα, ίσως το 2025, η αποστολή Artemis III θα μεταφέρει στη Σελήνη ανθρώπους. Στο πρώτο στάδιο, μεταφέρονται ανθρώπινα ομοιώματα που καταγράφουν τις επιπτώσεις που θα έχει το ταξίδι στο σώμα ενός ανθρώπου. Εξάλλου, πρόσφατα, αξιωματούχος της NASA δήλωσε ότι αυτή τη δεκαετία οι άνθρωποι ενδέχεται να ζήσουν στη Σελήνη. Απώτερος σκοπός, πάντως, είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι προς τον Άρη, με ανθρώπινο πλήρωμα.

The @NASA_Orion spacecraft captured this image of the Moon during its sixth day of flight, as it approached its first outbound powered flyby of the #Artemis I mission and its closest lunar approach. https://t.co/Wt4DrDpbK3 pic.twitter.com/GPILcbPYq7

8 billion of us on this pale blue dot. 🌏 Our planet as seen 2000 miles (3200 kilometers) from the Moon! 📸 NASA & Artemis 1 #NASA #ArtemisI #Moon #EarthSpark pic.twitter.com/Zr8RWtDPjB

Just days from reaching the Moon, the @NASA_Orion spacecraft captured this selfie while flying through space.

The #Artemis I mission is preparing us to bring astronauts to the Moon. https://t.co/uQaCgAXaUm pic.twitter.com/NZAfN1sQax

— NASA (@NASA) November 19, 2022