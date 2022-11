Μόργκαν Φρίμαν Κατάρ: Σάλος για την παρουσία του στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η έκπληξη που επιφύλαξαν οι διοργανωτές της τελετής έναρξης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, η παρουσία, δηλαδή, του Μόργκαν Φρίμαν ως του κεντρικού παρουσιαστή. Με την εμφάνιση του Αμερικανού ηθοποιού στη σκηνή και την αφήγησή του στο σπονδυλωτό σόου με τίτλο «Ας γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα», τα social media πήραν «φωτιά». Οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν χαρακτηρισμούς όπως «πουλημένος» κατηγορώντας τον Μόργκαν Φρίμαν ότι «έχει αίμα στα χέρια του». «Ήταν χαστούκι στο πρόσωπο» η παρουσία του Μόργκαν Φρίμαν έγραψε κάποιος χρήστης του Twitter με άλλον να σχολιάζει δηκτικά «money talks» (μτφ. όταν μιλούν τα χρήματα).

Wouldn't have guessed Morgan Freeman would tie his name to this. Money talks. #FIFAWorldCup

They must have gotten Morgan Freeman a load of cash, too. Sportwashing runs deep.

Morgan Freeman was face of US bid to win right to host World Cup 2022. Here he is in December 2010, arriving Zurich to make final presentation. Qatar shocked world by winning hosting rights and today, Morgan Freeman is face of their opening ceremony. Epic Trolling on Global Scale pic.twitter.com/OeNi8VlYbr

— roger bennett (@rogbennett) November 20, 2022