Fake οπαδοί στο Κατάρ – Μουντιάλ 2022: Σάλος στα social media

Μία ανάσα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, οι διοργανωτές του θεσμού, εκτός από το άγχος και την αγωνία, πρέπει να διαχειριστούν και τις «κακές γλώσσες» και αυτό γιατί τους κατηγορούν ότι πληρώνουν ανθρώπους για να παριστάνους τους οπαδούς! Τη διαπίστωση έκαναν «έμπειροι» χρήστες του TikTok, οι οποίοι παρατήρησαν πως χιλιάδες από τους οπαδούς Βραζιλίας, Αργεντινής, Αγγλίας, που φαίνεται να πανηγυρίζουν σε πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν από τον λογαριασμό με το όνομα «Qatar Living», είναι οπαδοί fake και άρα… «πληρωμένοι».

The #Qatar2022 fake fans all look alike too 😂 pic.twitter.com/6zRNPCMjfZ — Sabji Hunter (@SabjiHunter) November 14, 2022

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αρκετοί από αυτούς είναι οι ίδιοι ανθρωποι με τους εργάτες που χρειάστηκαν για να στηθούν οι υποδομές για τη διοργάνωση. Γενικότερα, υπήρχαν εδώ και καιρό ισχυρισμοί ότι το Κατάρ πλήρωσε ντόπιους για να εμφανιστούν ως «fake οπαδοί» διαφόρων ομάδων.

Obviously choreographed with fake fans but I'm just confused about the objective? Was it supposed to be a drill 😂😂 Cringe pro max from #Qatar #WorldCup pic.twitter.com/NQUN7BoPqF — Dan Qayyum (@DanQayyum) November 12, 2022

The England fans in Qatar singing ‘it’s coming home’ absolutely perfectly🤣

pic.twitter.com/LKaCayzzCb — george (@StokeyyG2) November 17, 2022

Ως προς αυτούς τους ισχυρισμούς στον αντίποδα βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά όσα ακούγονται και χαρακτηρίζει τις δηλώσεις «ξεκάθαρα ρατσιτσικές». Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο φαίνονται μεγάλες ομάδες ανδρών -κυρίως ινδικής καταγωγής- να φορούν φανέλες και να κρατούν πανό που γράφουν «England fans Qatar» ή «Germany fans Qatar».

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ότι οι διοργανωτές έχουν κάνει όσα περισσότερα περνούσαν από το χέρι τους για να δημιουργήσουν μια εκλυστική διαφημιστική εκστρατεία και δελεαστική ατμόσφαιρα ενόψει του Μουντιάλ.

Σε ομιλία του ο πρόεδρος της FIFA ανέφερε συγκεκριμένα για το ζήτημα,

«Διαβάζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονται για Άγγλοι, οπότε δεν μπορούν να ζητωκραυγάζουν για την Αγγλία, μοιάζουν με Ινδούς!» και απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος σε αυτές τις «ρατσιτσικές» δηλώσεις: «Τι είναι αυτά; Μπορεί κάποιος που μοιάζει με Ινδό να μην ζητωκραυγάζει για την Αγγλία, την Ισπανία ή τη Γερμανία;»

FIFA president Gianni Infantino says the West is in no position 'to give moral lessons' to Qatar, adding that European nations should instead apologise for their own histories. Read more here 👉 https://t.co/k4QvT4osug 📷 REUTERS/Matthew Childs pic.twitter.com/XNiiaifc77 — Sky News (@SkyNews) November 19, 2022

Και συνέχισε «ξέρεις τι είναι αυτό; Αυτό είναι ρατσισμός, καθαρός ρατσισμός. Ο καθένας στον κόσμο έχει το δικαίωμα να ζητωκραυγάζει για όποιον θέλει». «Νομίζω ότι για αυτό (σ.σ. bullying) που κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι τα τελευταία 1.000 χρόνια θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη για τα επόμενα 1.000 χρόνια πριν αρχίσουμε να δίνουμε ηθικά μαθήματα στους ανθρώπους». Με αυτό τον τρόπο, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, ο Ιταλός παράγοντας κορύφωσε τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, με ένα… παραλήρημα στην επίσημη συνέντευξη Τύπου του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ντόχα. Ένα ρεσιτάλ αποποίησης ευθυνών, με «αιχμές» προς τη Δύση και ατάκες που θα συζητηθούν, όπως αυτή με την οποία ξεκίνησε την ομιλία του.

«Σήμερα νιώθω δυνατά συναισθήματα. Σήμερα νιώθω Καταριανός. Σήμερα νιώθω Άραβας. Σήμερα νιώθω Αφρικανός. Σήμερα νιώθω gay. Σήμερα νιώθω άτομο με ειδικές ανάγκες. Σήμερα νιώθω μετανάστης εργάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε, μάλιστα, εξομοιώνοντας τις διακρίσεις που υφίστανται οι παραπάνω κοινωνικές ομάδες με τη δική του εμπειρία, η οποία ήταν το bullying που δεχόταν μικρός για τα κόκκινα μαλλιά του: «Δεν είμαι Καταριανός, Αφρικανός, gay, άτομο με ειδικές ανάγκες και σίγουρα δεν είμαι μετανάστης εργάτης, αλλά ξέρω τι σημαίνει να πέφτεις θύμα διακρίσεων και bullying, ως ένας ξένος σε μια ξένη χώρα, ως ένα παιδί που στο σχολείο με πείραζαν επειδή είχα κόκκινα μαλλιά και φακίδες. Μου έκαναν bullying για αυτό».

FIFA President Gianni Infantino on Europe's criticism of the Qatar World Cup. pic.twitter.com/7LkOXAKcAv — ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2022

Και επανερχόμενος στο θέμα των fake οπαδών ήρθε να προσθέσει τα εξής: «Ποιος νοιάζεται για τους εργάτες; Νοιάζεται η FIFA, το ποδόσφαιρο και για να είμαι δίκαιος, και το Κατάρ. Όμως, ήμουν πριν λίγες μέρες σε ένα συνέδριο όπου εξηγούσαμε στον Τύπο τι κάνουμε σε αυτό το Μουντιάλ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σήμερα στη συνέντευξη Τύπου μου, βρίσκονται 400 δημοσιογράφοι, σε εκείνο το event ήταν μόλις τέσσερις. Υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι με ειδικές ανάγκες στον πλανήτη. Και κανείς δεν νοιάζεται».

«Είναι υποκρισία ο κόσμος να επικεντρώνεται στα θέματα του Κατάρ και όχι σε άλλες χώρες ή ομάδες ανθρώπων που ασκούν διακρίσεις». «Οι μετανάστες εργάτες λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από όσα θα έπαιρναν στις πατρίδες τους. Το Κατάρ τους έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουν και έδειξε τον δρόμο στην Ευρώπη».«Οι νομοθεσίες που ισχύουν στο Κατάρ ισχύουν και σε πολλές άλλες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τους εργάτες. Τι θέλεις να κάνεις; Να μείνεις σπίτι και να ασκείς κριτική στο πόσο άθλιοι είναι αυτοί οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι επειδή δεν επιτρέπεται να είσαι ανοιχτά gay; Προφανώς και πιστεύω πως θα έπρεπε να επιτρέπεται».