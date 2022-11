Μουντιάλ 2022 – πρόγραμμα: Οι όμιλοι και οι απαγορεύσεις στο Κατάρ

Ξεκινά την Κυριακή στο Κατάρ η πολυαναμενόμενη γιορτή των ποδοσφαιρόφιλων, το Μουντιάλ 2022. Η FIFA έχει συντάξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, που απαγορεύει στα γήπεδα -μεταξύ άλλων- τις ομπρέλες, το αλκοόλ, τα τρόφιμα, τις «βουβουζέλες» (που είδαμε στο Μουντιάλ της Αφρικής) και τα ζώα. Ο κανονισμός ισχύει για όλα τα μέρη του γηπέδου, και αφορά όλους τους ανθρώπους που έχουν διαπιστεύσεις και εισιτήρια για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Ο κώδικας πρέπει να τηρείται αυστηρά και να ακολουθείται επίσης από υπαλλήλους, μέλη ασφαλείας και εθελοντές.

Οσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, η διοργανώτρια χώρα, το Κατάρ, ανοίγει την δράση με το παιχνίδι κόντρα στο Εκουαδόρ. Η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί για τον Α’ όμιλο, έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή και θα είναι το μοναδικό ματς της πρεμιέρας. Την Δευτέρα θα διεξαχθούν τρία παιχνίδια (Αγγλία -Ιράν στις 15:00, Σενεγάλη – Ολλανδία στις 18:00 και ΗΠΑ -Ουαλία στις 21:00, ενώ από την Τρίτη θα διεξάγονται καθημερινά 4 παιχνίδια (το πρώτο στις 12 το μεσημέρι και τα άλλα στις 15:00, 18:00, 21:00). Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Preparation is key for players before stepping onto the field 🏃 Let's find out why players warming up helps them stay ahead of the game. 💪 #FIFAWorldCup | @BYJUS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022

Οι όμιλοι

A’ Γκρουπ: Κατάρ, Σενεγάλη, Ολλανδία, Εκουαδόρ

Β’ Γκρουπ: Αγγλία, ΗΠΑ, Ουαλία, Ιράν

Γ’ Γκρουπ: Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Πολωνία, Μεξικό

Δ’ Γκρουπ: Γαλλία, Δανία, Αυστραλία, Τυνησία

Ε’ Γκρουπ: Ισπανία, Κόστα Ρίκα, Γερμανία, Ιαπωνία

ΣΤ’ Γκρουπ: Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο, Κροατία

Ζ’ Γκρουπ: Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία, Καμερούν

Η’ Γκρουπ: Ουρουγουάη, Πορτογαλία, Ν. Κορέα, Γκάνα

Αυξημένα μέτρα προστασίας

Η πρόσβαση στα γήπεδα επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένα άτομα ή σε όσους έχουν εισιτήρια. Στην είσοδο πρέπει να προσκομίζεται ταυτότητά-διαβατήριο ή το «Hayya Card» που είναι το έγγραφο ταυτοποίησης στην Πολιτεία του Κατάρ. Όλοι πρέπει να περάσουν κλοιούς ασφαλείας για να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει και τα αντικείμενα που απαγορεύονται αυστηρά στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οποιοδήποτε όπλο, είτε μαχαίρι, ή άλλο αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί βίαιο απαγορεύεται, όπως είναι λογικό. Εκρηκτικά, πυροκροτητές και οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο επίσης απαγορεύεται.

Τα αντικείμενα που απαγορεύονται

Ομπρέλες, κράνη κλπ. είναι μερικά από τα αντικείμενα που δεν μπορούν να έχουν μαζί τους οι οπαδοί. Επίσης οποιοδήποτε εργαλείο και ακόμη και οποιοδήποτε στοιχείο προστασίας σώματος ή ακόμα και κορσές, εκτός αν υποβληθεί ιατρική γνωμάτευση. Περιλαμβάνει επίσης αλεξίσφαιρο γιλέκο ή παρόμοια προστασία που χρησιμοποιείται σε πολεμικές τέχνες ή extreme sports. Στον ευρύ κατάλογο απαγορευμένων στοιχείων, η FIFA περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ενώ επιτρέπει μόνο ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό το ευρύ φάσμα απαγορεύσεων συμπληρώνεται με αεροζόλ, μπουκάλια, ποδήλατα, σκέιτ και τσάντες που ξεπερνούν τα 75 εκατοστά. Δεν θα επιτρέπονται μεγάλες ποσότητες χαρτιού ή ρολού χαρτιού στα γήπεδα του Κατάρ. Κανένα ζώο δεν μπορεί να εισέλθει στα γήπεδα εκτός από αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, επιτρέπεται η μπούρκα ή κάτι παρόμοιο που χρησιμεύει για την κάλυψη του προσώπου για θρησκευτικούς λόγους, ιατρικές μάσκες ή προστατευτικά γυαλιά.

Τι ισχύει με την πώληση αλκοόλ

Απαγορεύονται πλήρως το αλκοόλ, εκτός από δοχεία των 100 χιλιοστόλιτρων (1 λίτρο= 1000 χιλιοστόλιτρα) και για λόγους υγείας. Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο υγρό που υπερβαίνει αυτό το όριο εκτός από το βρεφικό γάλα ή το αποστειρωμένο νερό. Για το αλκοόλ έχει γίνει μεγάλος ντόρος καθώς η FIFA αν και ήταν βάσει συμβολαίου ήταν υποχρεωμένη να σερβίρει στα γήπεδα, την μπύρα μεγάλου χορηγού της. Ωστόσο, τελικά η FIFA υπέκυψε στις πιέσεις της κυβέρνησης του Κατάρ και αλκοόλ θα σερβίρεται μόνο εκτός γηπέδου μέχρι και 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά και μία ώρα μετά από τη λήξη του.

💰 You can get alcohol inside a stadium at the World Cup in Qatar if you have a corporate hospitality ticket, where prices start at £19,000. [via @SkyKaveh] pic.twitter.com/73e33jzgBL — Football Daily (@footballdaily) November 18, 2022

Παραβίαση συμβολαίου για το αλκοόλ

Η Παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει συνάψει συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρία ζυθοποιίας για την διοργάνωσης, ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων και τώρα ουσιαστικά παραβαίνει το συμβόλαιο που έχει μαζί της με το να μην επιτρέπει την πώληση μπύρας στα γήπεδα. Όλα τα τρόφιμα απαγορεύονται εκτός από αυτά που αγοράζονται μέσα στο γήπεδο και αυτά που είναι απαραίτητα για μωρά ή μικρά παιδιά. Απαγορεύονται επίσης όλα τα είδη ναρκωτικών ή διεγερτικών προϊόντων εκτός από αυτά με ιατρική συνταγή. Φάρμακα εγκεκριμένα από την κυβέρνηση του Κατάρ μπορούν επίσης να εισαχθούν, εφόσον βρίσκονται εντός των επτά επιτρεπόμενων ορίων.

Απαγορεύεται κάθε υλικό με πολιτικό περιεχόμενο

Πολύ αυστηρός ο κανονισμός σε κάθε υλικό, όπως σημαία, πανό ή οποιοδήποτε άλλο είδος που έχει πολιτικό ή μεροληπτικό περιεχόμενο λόγω φυλής, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ. Επιτρέπονται κοντάρια σημαίας, εφόσον δεν είναι εύφλεκτα και δεν υπερβαίνουν το ένα μέτρο σε μήκος και ένα εκατοστό σε διάμετρο. Απαγορεύεται επίσης οποιοδήποτε προϊόν για εμπορικούς σκοπούς.

1 day until the World Cup. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/bZGsfkb3LT — Roy Nemer (@RoyNemer) November 19, 2022

Απαγορεύονται ηλεκτρονικές συσκευές και «βουβουζέλες»

Απαγορεύεται πλήρως οποιοδήποτε ραδιοηλεκτρονικό όργανο ή όργανο ραδιοσυχνοτήτων που θα μπορούσε να απειλήσει τα σήματα της αναμετάδοσης. Επίσης, οποιαδήποτε συσκευή δεν μπορεί να περάσει μέσα από το σαρωτή με μέτρηση μεγαλύτερη από 60×40 εκατοστά. Απαγορεύονται επίσης τα θορυβώδη όργανα, όπως για παράδειγμα οι περίφημες βουβουζέλες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική. Επίσης σφυρίχτρες, μεγάφωνα, κλπ αλλά και οι δείκτες λέιζερ. Ο κατάλογος των απαγορεύσεων ολοκληρώνεται με κάθε φωτογραφικό εξοπλισμό που απαιτεί τρίποδο και φυσικά drones.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Οι σημαίες της LGBTQ+ κοινότητας θα κατάσχονται

Τα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας θα μπορούν να βρεθούν στα γήπεδα του Κατάρ, ωστόσο υπάρχει οδηγία να μην αναρτούν πανό ή πλακάτ με το ουράνιο τόξο. Η κυβέρνηση του Κατάρ έχει ειδοποιήσει πως θα κατάσχονται «για λόγους ασφαλείας», ωστόσο στην διάρκεια των αγώνων, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται, δεν θα κάνουν συλλήψεις. Δεν διευκρινίζουν αν θα προβούν όμως σε συλλήψεις μετά τα ματς. Στο Κατάρ οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται άμεσα με βάση τους νόμους του κράτους του Κόλπου και στη χώρα έχουν συμβεί αρκετά εγκλήματα κατά των ομοφυλοφίλων.

Abdullah Al Nasari, Head of Security at the 2022 World Cup in Qatar: "If you want to express your views on the LGBT cause, do so in a society where it will be accepted. Do not come and insult an entire society. We will not change the religion for the 28 days." 🏳️‍🌈🇶🇦 pic.twitter.com/TqnlIU8Kjt — World Cup Updates (@wc22updates) November 12, 2022

Πρεμιέρα με ανοιξιάτικο καιρό και σύστημα ψύξης στα γήπεδα

Το Μουντιάλ του Κατάρ είναι το πρώτο στην ιστορία που γίνεται χειμώνα λόγω του κλίματος στη χώρα. Βέβαια μόνο χειμωνιάτικος δεν θα είναι ο καιρός στην διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς την Κυριακή στην πρεμιέρα (Κατάρ – Ισημερινός στις 18:00), θα έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα θα «αγγίζει» τους 30 βαθμούς στη χώρα (ο μέσος όρος Νοεμβρίου είναι 25 βαθμοί Κελσίου) όπου ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος είναι οι πιο κρύοι μήνες του χρόνου με μέσο όρο… 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ τον Δεκέμβριο είναι στους 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι πρώτες ημέρες ωστόσο θα είναι ιδιαίτερα ζεστές για την εποχή και γι’ αυτό οι διοργανωτές έχουν βάλει σε όλα τα γήπεδα σύστημα κλιματισμού, ενώ για να τα διατηρήσουν δροσερά διαθέτουν ένα ηλιακό σύστημα ψύξης, το οποίο λειτουργεί με αισθητήρες και προσαρμόζει τις ροές του αέρα. Ο ανερχόμενος αέρας θα τροφοδοτείται πίσω στο σύστημα ψύξης του σταδίου όπου καθαρίζεται με νερό θερμοκρασίας 7 βαθμών Κελσίου και θα αντλείται ξανά. Το Κατάρ ευελπιστεί πως οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται σε μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς με αυτό το σύστημα.