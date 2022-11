Τσιτσιπάς – πατέρας: Νέο “επεισόδιο” στον αγώνα με τον Ρούμπλεφ, τον αποδοκίμασε το κοινό

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά τίποτα δεν πήγε καλά στο 3ο σετ στον αγώνα με τον Ρούμπλεφ, που έδινε θέση στα ημιτελικά του ATP Finals. O Ρούμπλεφ είχε επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, ανακτώντας την ηρεμία του, σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά που όσο περνούσε η ώρα έχανε την ψυχραιμία του.

Χαρακτηριστική η στιγμή στο 3ο game του 3ου σετ, όπου τελικά ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break.

When there's too much chat 😬#NittoATPFinals pic.twitter.com/MW6e4MFGNB

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2022