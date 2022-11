Οδηγός παρέσυρε αστυνομικούς: Βίντεο από το τρομακτικό συμβάν

O νεαρός άνδρας που χτύπησε με το SUV του δεκάδες εκπαιδευόμενους αστυνομικούς της κομητείας του Λος Άντζελες καθώς έκαναν τζόγκινγκ στον δρόμο τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα), συνελήφθη για απόπειρα φόνου, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Εις βάρος τους 22χρονου Νίκολας Τζόσεφ Γκουτιέρες, κατοίκου της πόλης Ντάιαμοντ Μπαρ, έχει ασκηθεί δίωξη προς το παρόν για απόπειρα φόνου ενός αστυνομικού, όμως το κατηγορητήριο αναμένεται να επεκταθεί, σύμφωνα με το USA Today. Σύμφωνα με τον Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανουέβα, οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν βάσιμες υπόνοιες βάσει των στοιχείων ότι η παράσυρση ήταν εσκεμμένη και ότι ο 22χρονος οδηγός δεν έχασε απλώς τον έλεγχο του οχήματος. Την ίδια ώρα, βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που το όχημα χτυπά την ομάδα των αστυνομικών:

Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αστυνομικών, κυρίως νεοσύλλεκτων της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, έκανε πρωινό τρέξιμο όταν έπεσε πάνω της το SUV, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 25 εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τόπος του ατυχήματος θύμιζε «αεροπορικό δυστύχημα», είπε χαρακτηριστικά ο Βιγιανουέβα κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου. Υπήρχαν ανθρώπινα σώματα «σκορπισμένα παντού, με διάφορα τραύματα», έβλεπε κανείς ακόμα και «διαμελισμένους» νεοσύλλεκτους.

Cellphone video shows the scene after a Honda CRV plowed into a large group of Los Angeles County sheriff’s recruits during a training run in Whittier.

Πλάνα και φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν το μαύρο SUV πάνω σε πεζοδρόμιο με το μπροστινό του τμήμα διαλυμένο. Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε πως βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όταν χτύπησε τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Ορισμένοι από τους εκπαιδευόμενους είπαν πως άκουσαν το αυτοκίνητο να επιταχύνει πριν πέσει πάνω τους, είπε ο σερίφης.

Ο οδηγός, που συνελήφθη επιτόπου, επαληθεύτηκε πως δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διευκρίνισε ο κ. Βιγιανουέβα. Ωστόσο, κατά πηγές προσκείμενες στην αστυνομία που μίλησαν στους Los Angeles Times, κατέθεσε σε αστυνομικούς πως τον είχε «πάρει ο ύπνος» στο τιμόνι. Ο 22χρονος υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

25 law enforcement recruits out jogging in Los Angeles County this morning were run over Darrel Brooks-style by a speeding vehicle. A suspect name has not yet been released. pic.twitter.com/PiFrshxQsb

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 17, 2022