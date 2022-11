Ρονάλντο – συνέντευξη Μόργκαν: «Αν πάρει το Μουντιάλ η Πορτογαλία, θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο δεύτερο μισό της συνέντευξης του στον Πιρς Μόργκαν, αναφέρεται στον Έρικ Τεν Χαγκ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο «CR7» επισήμανε πως αν καταφέρει να σηκώσει το Μουντιάλ τότε θα βάλει τέλος στην καριέρα του. «Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε έναν καταπληκτικό προπονητή, μια πολύ καλή γενιά ποδοσφαιριστών. Θα είναι τρομερά δύσκολο αλλά όλα είναι πιθανά. Οι πιο δύσκολες ομάδες θα είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γερμανία και η Βραζιλία. Πάντως, αν το κατακτήσουμε σίγουρα θα αποσυρθώ. 100%», είπε ο αρχηγός των Πορτογάλων. «Θέλω να παίξω δυο ή τρία χρόνια ακόμα. Νομίζω θέλω να τελειώσω στα 40, πιστεύω θα είναι μια καλή ηλικία. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω το μέλλον. Μερικές φορές σχεδιάζεις κάτι αλλά η ζωή είναι δυναμική. Δεν ξέρω τι θα συμβεί».

Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε και στον Λιονέλ Μέσι: «Είναι εκπληκτικός παίκτης. Μαγικός. Κορυφαίος. Μοιραζόμαστε τη σκηνή για 16 χρόνια. Έχω εξαιρετική σχέση μαζί του. Δεν είμαι φίλος του, με τον τρόπο που εννοώ εγώ τη λέξη φίλος, όταν είναι στο σπίτι σου ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Είναι κάποιος που σέβομαι για τον τρόπο που μιλάει για μένα. Ακόμα και η γυναίκα του ή η γυναίκα μου, η κοπέλα μου. Έχουν αλληλοσεβασμό και είναι και οι δύο από την Αργεντινή. Οπότε, όλα καλά. Τι να πω για τον Μέσι; Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει (εκτός από τον εαυτό του) μαζί με τον Ζινεντίν Ζιντάν». Για τη μάχη του τίτλου της Premier League είπε: «Η Άρσεναλ είναι μια ομάδα που μου αρέσει να τη βλέπω να παίζει. Μου αρέσει σαν ομάδα και σαν προπονητή. Αν η Γιουνάιτεντ δεν πάρει το πρωτάθλημα θα χαρώ να το πάρουν».

Για την τιμωρία των τριών αγώνων που του είχε επιβάλλει η Γιουνάιτεντ, με αφορμή την άρνησή του να περάσει ως αλλαγή στο ντέρμπι της Premier League με την Τότεναμ και την αποχώρησή του από το «Ολντ Τράφορντ», σχολίασε: «Δε νομίζω πως ο Τεν Χαγκ με σεβάστηκε. Θεωρώ πως υπήρξε στρατηγική από το κλαμπ, προκειμένου ν΄ αντιδράσω με τον τρόπο που του έκανα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από την επικοινωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με κάποια ομάδα. Στη συνέχεια με τιμώρησαν με τρεις αγωνιστικές. Ήταν ντροπή, ο γιος μου απορούσε που δεν πήγαινα στο γήπεδο. Δεν είμαι τέλειος, έκανα ένα λάθος, αλλά η τιμωρία ήταν εξευτελιστική. Θεωρώ πως δεν με σεβάστηκαν. Πήρα μία απόφαση που μετανιώνω. Ζήτησα συγνώμη από τους συμπαίκτες μου, αλλά ο προπονητής δεν με σεβάστηκε. Είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα μου μιλούσε, αλλά αυτό έγινε μόνο για τα μέσα ενημέρωσης. Όποιος δεν με σέβεται, τότε δεν θα τον σεβαστώ».

Σχετικά με το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε: «Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Είμαι συγκεντρωμένος στο 5ο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα το τελευταίο μου. Δε μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ, αλλά όπως είπα ξανά, οι οπαδοί θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Κανένας δεν είναι τέλειος, πάντα θα κάνω λάθη, είναι στην ανθρώπινη φάση. Όταν γύρισα στο σύλλογο το έκανα για να βοηθήσω. Αλλά είναι δύσκολο όταν σου κόβουν τα πόδια και δεν ακούνε τις συμβουλές σου».

«Ειλικρινά έχω μετανιώσει που έφυγα από το στάδιο. Πιθανότατα, ίσως όχι. Είναι δύσκολο να το πω 100% αλλά ένιωσα ότι ο προπονητής με προκάλεσε. Δεν επιτρέπεται, για μένα, να με βάλει για τρία λεπτά σε ένα παιχνίδι. Συγγνώμη, δεν είμαι αυτός ο παίκτης. Ξέρω τι μπορώ να δώσω στις ομάδες. Το καλοκαίρι όταν έφυγα από το φιλικό το έκαναν οκτώ ακόμα παίκτες αλλά μόνο το δικό μου όνομα αναφέρθηκε. Έγινα το μαύρο πρόβατο, το καταλαβαίνω. Ζήτησα συγγνώμη και για μένα το ζήτημα έληξε».

That was my all-time favourite interview. A sporting icon baring his soul as never before & doing it with such raw honesty & passion, knowing it would attract a lot of heat but believing it was time to speak out. Thanks ⁦@Cristiano⁩ – you’re a class act, on & off the pitch. pic.twitter.com/4hwTzk7Lhj

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 17, 2022